Különleges időjárási jelenséget láthat, aki ma felnéz az égre
Egy, a Nyugat-Szahara térségében kialakult ciklon magasba emelte a sivatagi port, amely Európát is elérte. A por nemcsak megszínezi az eget, hanem nedvességgel találkozva olyan felhőzetet is létrehozhat, amely egyébként nem alakulna ki.

Az idei téli szezont a nagy amplitúdójú légköri hullámok jellemzik - a meleg messze északra, a hideg messze délre jut el (ebben van szerepe a legyengült felsőlégköri poláris örvénynek). Az elmúlt napokban egy ilyen hideghullám által keltett ciklon söpört végig a Szahara nyugati felén is, eredményét pedig saját szemünkkel láthatjuk – írja Facebook-posztban a The Weather on Maps.

A sivatagi homok (és por) a szelek szárnyán nagy magasságokba jut, és a jelenséget okozó örvény előoldalán (középpontjától keletre) jellemző délies szelekkel Európát is eléri. Ilyenkor az ég kék helyett sárgás, opálos színezetet kap, ha pedig a por nedvességgel is találkozik, akkor akár olyan felhőzetet is generálhat, amely egyébként nem jönne létre.

Aki most, szerdán felnéz az égre, egy vastag, homályos fátyolfelhőt láthat, aminek kialakulásában masszívan szerepet játszott a sivatagi homok is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Varga György

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

