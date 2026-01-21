Ukrajnának fog drónokat gyártani az egyik legnagyobb európai autógyártó

A francia autógyártó két telephelyén készülnek majd a drónok, ám a szerződés értékét és a legyártandó darabszámot nem hozták nyilvánosságra.
Fabrice Cambolive, a Renault vezérigazgatója a BFM Business csatornának elmondta:
gyártási és ipari szaktudásuk miatt keresték meg őket, és az állam kérésére vesznek részt a védelmi minisztérium által irányított projektben.
A megállapodás azt követően született, hogy a francia kormány júniusban felkérte az autóipari és védelmi vállalatokat a dróngyártásban való együttműködésre.
A pilóta nélküli eszközök kulcsszerepet játszanak Ukrajna katonai stratégiájában: segítségükkel nemcsak az orosz előrenyomulást igyekeznek feltartóztatni, hanem az orosz hátországban található infrastrukturális célpontokat is támadják.
A Renault-nak vannak hagyományai a hadiiparban: az első és a második világháborúban is gyártott harckocsikat.
A vállalat nem árulta el, hogy támadó, védelmi vagy felderítő drónokat fognak-e készíteni, és a gyártás pontos helyszínét sem erősítették meg.
A Turgis Gaillard egy 2011-ben alapított francia védelmi vállalat, amely mintegy 400 embert foglalkoztat, éves árbevétele pedig megközelíti a 80 millió eurót.
Termékei között szerepel az AAROK nevű, 20 méter hosszú, közepes magasságban repülő, nagy hatótávolságú drón, amely közel három tonna üzemanyagot, fegyvert vagy egyéb felszerelést képes szállítani.
A francia kezdeményezés rávilágít az európai autóipar és a hadiipar eltérő helyzetére: miközben a fegyvergyártók rendelésállománya az emelkedő védelmi kiadások nyomán meredeken nő, az autóipar az elektromos átállás nehézségeivel és a kínai versenytársak térnyerésével küzd.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bessent: a dán kötvényeladás irreleváns, mint maga az ország
Az amerikai pénzügyminiszter Davosban nyilatkozik.
Ezért módosítja a kormány a rezsicsökkentés rendszerét - Nagy Márton belengette, kik fizetik meg a nagyobb januári számlát
Kettős szorításban a fogyasztók.
Stratégiai mesterlépés: magyar kézbe került Ausztria egyik vezető vasúti fuvarozója
Átgondolt stratégia mentén, egy zsugorodó európai piacon terjeszkedik a cégcsoport.
Drasztikus lépésre szánta el magát az amerikai elnök: befektetési óriások kerültek célkeresztbe
Aláírta a rendeletet Trump.
Megkongatták a vészharangot a cukor miatt Európában
Válságról beszélnek.
Bejelentés érkezett a Netflix jövőjéről: ilyen változások jönnek 2026-ban
Nem repesnek az örömtől a befektetők.
Extrém sarkvidéki hideg jön, az egekbe szökött a gáz ára Amerikában
Két nap alatt közel 70 százalékos rali.
Újabb halálos vonatbaleset volt Spanyolországban
Barcelona térségében.
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
A bértranszparenciától az AI Actig: EU munkajogi trendek és kötelezettségek
Az uniós munkajogi szabályok közvetlen vagy közvetett hatással vannak a magyar munkáltatók napi működésére - a rugalmas munkavégzéstől és családi szabadságoktól a bértranszparencián át
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Hogyan integrálja Kína az elosztott energiaforrásokat?
Fordulópont Kínában: a 40%-os elosztott napenergia-arány súlyos hálózati gondokat okozott.
Energiatároló pályázat: még van idő felkészülni
Sok cég azért legyint az energiatárolós felhívásra, mert azt gondolja: "nincs napelemünk, ez nem nekünk szól." Pedig ez most kifejezetten jó hír: a pályázat lényege az energiatároló, és
Banki tartozás elévülése - gyakorlati útmutató
A banki tatozások elévüléséről közérthetően, jogszerűen Ez az átfogó szakmai útmutató elsősorban azoknak szól, akiket régi banki tartozás miatt keresett meg követeléskezelő, vagy ba
Búcsú az állampapíroktól? Egy évforduló tanulságai
Napjainkban érkezünk egy, a hazai befektetési piacon meglehetősen fontos esemény egy éves évfordulójához. Bár ez az esemény nem annyira nevezetes, mint egy nemzeti ünnep vagy egy születésnap,
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Trump már megint odavágott az európai autóiparnak: most kell bevásárolni a papírokból?
Nagy a politikai feszültség.
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.