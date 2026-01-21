Ukrajnának fog drónokat gyártani az egyik legnagyobb európai autógyártó

A francia autógyártó két telephelyén készülnek majd a drónok, ám a szerződés értékét és a legyártandó darabszámot nem hozták nyilvánosságra.

Fabrice Cambolive, a Renault vezérigazgatója a BFM Business csatornának elmondta:

gyártási és ipari szaktudásuk miatt keresték meg őket, és az állam kérésére vesznek részt a védelmi minisztérium által irányított projektben.

A megállapodás azt követően született, hogy a francia kormány júniusban felkérte az autóipari és védelmi vállalatokat a dróngyártásban való együttműködésre.

A pilóta nélküli eszközök kulcsszerepet játszanak Ukrajna katonai stratégiájában: segítségükkel nemcsak az orosz előrenyomulást igyekeznek feltartóztatni, hanem az orosz hátországban található infrastrukturális célpontokat is támadják.

A Renault-nak vannak hagyományai a hadiiparban: az első és a második világháborúban is gyártott harckocsikat.

A vállalat nem árulta el, hogy támadó, védelmi vagy felderítő drónokat fognak-e készíteni, és a gyártás pontos helyszínét sem erősítették meg.

A Turgis Gaillard egy 2011-ben alapított francia védelmi vállalat, amely mintegy 400 embert foglalkoztat, éves árbevétele pedig megközelíti a 80 millió eurót.

Termékei között szerepel az AAROK nevű, 20 méter hosszú, közepes magasságban repülő, nagy hatótávolságú drón, amely közel három tonna üzemanyagot, fegyvert vagy egyéb felszerelést képes szállítani.

A francia kezdeményezés rávilágít az európai autóipar és a hadiipar eltérő helyzetére: miközben a fegyvergyártók rendelésállománya az emelkedő védelmi kiadások nyomán meredeken nő, az autóipar az elektromos átállás nehézségeivel és a kínai versenytársak térnyerésével küzd.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images