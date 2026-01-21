Visszaestek a Volkswagen eladásai, nagy gondok vannak a világ legnagyobb autópiacán

Az értékesítési adat a Skoda, Seat, Audi, Bentley, Lamborghini és Porsche személygépkocsikra, a Volkswagen buszaira, személygépkocsijaira, haszongépjárműveire és teherautóira, valamint a MAN és a Scania teherautókra vonatkozik.
Nyugat-Európában a csoport járműeladása 3,8 százalékkal (3,381 millióra), Közép- és Kelet-Európában 9 százalékkal (557 ezerre), Dél-Amerikában 11,6 százalékkal (663 ezerre), a Közel-Keleten és Afrikában pedig 10,1 százalékkal (421 ezerre), az ázsiai- és csendes-óceáni térségben 9 százalékkal (320 ezerre) nőtt.
Ugyanakkor az észak-amerikai eladások 10,4 százalékkal (947 ezerre), Kínában pedig 8 százalékkal (2,694 millióra) csökkentek.
A csoport elektromos járműveinek globális értékesítése 32 százalékkal, 983 100-ra emelkedett. Ezen belül Európában 65,9 százalékkal, 742 800-ra, az Egyesült Államokban 45,7 százalékkal, 72 ezerre nőtt,
miközben Kínában 44,3 százalékkal, 115 500-ra csökkent.
A világ minden más részén együttesen 31,7 százalékkal, 52 900-ra nőtt a csoport elektromos járműveinek eladása.
Az elektromos autók részesedése a csoport globális eladásaiban 10,9 százalékra emelkedett tavaly a 2024-es 8,2 százalékról.
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
