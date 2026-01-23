Olyan újítást vezetnek be Európa legforgalmasabb repülőterén, aminek minden utas örülhet

A londoni Heathrow repülőtéren mostantól nem kell a biztonsági ellenőrzésnél a kézipoggyászból kivenni a folyadékokat és az elektronikai eszközöket, mert mind a négy terminálon üzembe álltak az új, nagy felbontású 3D CT-szkennerek.

Európa legforgalmasabb légikikötője pénteken közölte, hogy minden terminálján használatba vette az új berendezéseket.

Ezzel a Heathrow lett a világ legnagyobb repülőtere, ahol teljes körűen bevezették ezt a technológiát.

Az utasoknak a továbbiakban nem kell kis műanyag zacskókba áttölteniük a folyadékokat, és a tableteket vagy laptopokat sem kell külön kivenniük a táskából – a készülékek mindent egyben világítanak át.

Az új gépeket világszerte egyre több repülőtéren alkalmazzák a biztonsági ellenőrzés felgyorsítására, többek között New Yorkban, Hongkongban és Dubajban is.

Az országonként eltérő szabályozástól függően a technológia lehetővé teszi, hogy az utasok akár kétliteres palackokat is átvihessenek az ellenőrzésen. Ezzel véget érhet a mintegy húsz éve érvényben lévő korlátozás, amely 100 milliliterre limitálta a folyadékok mennyiségét, és amelynek köszönhetően virágzó piac alakult ki a miniatűr kozmetikumok körül.

Nagy-Britanniában 2006-ban vezették be a szigorú szabályt, miután a rendőrség meghiúsított egy, folyékony robbanószerrel tervezett merényletet a Heathrow-n.

A repülőtér közlése szerint a technológiai fejlesztés mintegy egymilliárd fontba, átszámítva nagyjából 500 milliárd forintba került.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock