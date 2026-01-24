Elon Musk elhozta az önvezető Teslákat Budapestre - Hamarosan sokkal több lehet belőlük az utakon

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Elindult Budapesten a Tesla önvezető technológiájának európai bemutatója: a Full Self-Driving (Supervised) ride-along program keretében 2026. január 19. és március 31. között a Tesla Center Budapestben az érdeklődők valós városi forgalomban ismerhetik meg a felügyelt önvezető rendszer működését. A háttérben viszont sokkal többről van szó, mint sima tesztvezetésről, hiszen Hollandiában már a végéhez közelít az az engedélyezési folyamat, amely a több európai piac előtt is megnyithatja a kapukat az FSD engedélyezését tekintve. Ráadásul a Tesla szempontjából a kezdeményezés kiemelten fontos is, hiszen Elon Musk egyre inkább próbálja a szoftver, az AI, és a robotika felé eltolni a céget.

Budapesten az FSD

A Tesla új fejezetet nyitott magyar piaci jelenlétében azzal, hogy Budapestre hozta Full Self-Driving (Supervised) önvezető rendszerét – igaz, egyelőre csak kontrollált bemutató formájában. A vállalat nem szoftverfrissítéssel lepte meg a hazai tulajdonosokat, hanem szervezett demonstrációs programmal, amelynek keretében a Tesla Center Budapest munkatársai mutatják be a technológia képességeit valós forgalmi körülmények között.

Az eseménysorozat a hivatalos tájékoztatás szerint 2026. január 19. és március 31. között zajlik.

A budapesti program jelentősége messze túlmutat az élményszerű tesztvezetések világán. Az FSD európai debütálása hosszú ideje várat magára, most azonban a vállalat konkrét lépéseket tesz a regionális jelenlét erősítésére, miközben párhuzamosan halad a szabályozói engedélyeztetési folyamat is.

A főváros gyakorlatilag kirakatként szolgál egy olyan demonstrációs és engedélyezési stratégiában, amelynek célja, hogy az eddig szabályozói akadályokba ütköző FSD-technológia előtt utat nyisson az európai piacon. Ez különösen időszerű, mivel Elon Musk a héten arról beszélt:

akár már a következő hónapban megszülethet a felügyelt FSD európai jóváhagyása.

Mi is ez?

A Tesla meghatározása szerint a Full Self-Driving (Supervised) egy fejlett vezetéstámogató csomag. A rendszer a vezető aktív felügyelete mellett képes

útvonaltervezésre,

kormányzásra,

sávváltásra,

parkolásra

és különféle manőverek végrehajtására.

A felelősség viszont végig a vezetőnél marad, folyamatosan ébernek kell lennie, és bármikor készen kell állnia a beavatkozásra.

Az európai szabályozási környezetben ez a megkülönböztetés alapvető fontosságú.

Az European Transport Safety Council (ETSC) - amely kutatásokkal és szakpolitikai javaslatokkal javítja a közlekedésbiztonságot Európában - hangsúlyozta, hogy a Tesla FSD-rendszere jelenleg nincs jóváhagyva az Európai Unióban, és az ilyen, részlegesen automatizált rendszerek felügyelete körül intenzív vita zajlik a döntéshozók, a szakértők és a gyártók között.

A Tesla következetesen használja a "Supervised" kiegészítést a megnevezésben, és magyar nyelvű kommunikációjában is hangsúlyozza, hogy "az engedélyezett funkciók aktív vezetői felügyeletet igényelnek, és nem teszik önállóvá a járművet".

A magyarországi program keretében az érdeklődők nem saját járművükben próbálhatják ki a rendszert, hanem előre egyeztetett időpontban, utasként vehetnek részt egy demonstrációs körúton. A vállalat "ride-along" élményként pozicionálja a lehetőséget, amelyre korlátozott számú hely áll rendelkezésre, előzetes foglalással.

A hazai beszámolók szerint a bemutató valós budapesti forgalmi helyzetekben zajlik, nem szimulált körülmények között.

Budapest stratégiai szempontból sem véletlen választás. A magyar főváros összetett városi környezete – gyorsan változó vezetési szituációkkal, szűk utcákkal, eltérő forgalmi kultúrával és tipikus európai sajátosságokkal – ideális tesztterepet kínál az amerikai, széles sugárutakhoz és szabályozottabb forgalomhoz szokott rendszer számára. A legelső budapesti, autós újságírói beszámolók és gyorsértékelések alapján a Tesla rendszere valóban különleges, egyelőre pozitív reakciókat lehet látni a közösségi médiában.

Miért fontos a Teslának?

A Tesla számára az FSD nem pusztán egy extra funkció, hanem az üzleti modell átalakításának kulcseleme. A vállalat évek óta azon dolgozik, hogy a klasszikus autógyártói szerepből egyre inkább mesterségesintelligencia- és szoftverplatform-szolgáltatóvá váljon, ahol magasabb profitmarzsok és ismétlődő, előfizetéses bevételek érhetők el.

A szoftveres bevételek felpörgetésének igénye különösen sürgetővé vált, mivel több piacon jelentősen visszaestek a járműeladások.

A Business Insider korábbi beszámolója szerint a Tesla pénzügyi vezetője arról tájékoztatta a befektetőket, hogy az FSD-előfizetők aránya az Egyesült Államokban mindössze nagyjából 12 százalék, miközben a szolgáltatás ára 8000 dollár egyszeri díj, illetve 99 dollár havidíj körül alakult.

Küszöbön lehet az engedélyezés

Az időzítés sem tekinthető véletlennek. A holland járműhatóság döntése 2026 februárjában esedékes, és ez a határozat kulcsfontosságú európai mérföldkő lehet az FSD szempontjából. A budapesti program így egyszerre szolgálja a felhasználói élmény bemutatását, a médiafigyelem generálását és a szabályozó szervekkel folytatott kommunikáció támogatását.

Az európai engedélyezés két szinten zajlik. A budapesti bemutató azért valósulhatott meg, mert a Tesla a rendszert felügyelt vezetéstámogató funkcióként határozza meg, ahol a sofőr végig a kormány mögött ül és bármikor átveheti az irányítást. A ride-along eseményeken ráadásul nem az ügyfelek vezetnek, hanem a Tesla munkatársai, ami tovább csökkenti a szabályozói kockázatot.

Az uniós szintű jóváhagyás azonban ennél jóval összetettebb. Az ENSZ-EGB (UNECE) szabályai, valamint ezek EU-s átvétele szigorúan meghatározzák az automatizált és a vezetéstámogató funkciók műszaki és biztonsági követelményeit. A Tesla a holland RDW járműhatóságon keresztül indította el az engedélyezési eljárást.

A Reuters jelentése szerint a holland hatóság 2025 novemberében jelezte, hogy előreláthatólag 2026 februárjában hozhat döntést, miután a Tesla hitelt érdemlően igazolja, hogy rendszere megfelel az előírt követelményeknek.

Ez a döntés az egész európai piac jövőjét befolyásolhatja az FSD szempontjából.

Egy esetleges pozitív holland hatósági határozat után más EU-tagállamok is elismerhetik az engedélyt vagy a megadott mentességet. Ez jelentősen felgyorsíthatja a technológia szélesebb körű európai bevezetését, ahelyett, hogy minden országban külön-külön kellene elölről kezdeni az engedélyeztetést.

A holland nemzeti jóváhagyását követően az EU többi tagállama azonnal elismerheti a mentességet, és engedélyezheti a bevezetést a saját országában. Ezután a TCMV (Gépjárművekkel Foglalkozó Műszaki Bizottság) szavazásra bocsátjuk az EU-szintű hivatalos jóváhagyás érdekében

– nyilatkozta a Tesla.

Az európai engedélyezés lassú és óvatos menete mögött viszont valós biztonsági megfontolások állnak. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NHTSA) folyamatosan vizsgálja az FSD-hez köthető panaszokat és baleseti eseteket, és több alkalommal rendelt el visszahívást vagy szoftverfrissítést a kockázatok mérséklésére. A Wired szaklap külön kiemeli a "félreértett automatizáció" veszélyét. Ez akkor jelentkezik, amikor a rendszer egyre több vezetési feladatot átvesz, de a jogi és gyakorlati felelősség továbbra is a sofőrnél marad, miközben a felhasználó hajlamos lehet túlértékelni a technológia képességeit.

Árazás

Magyarországon a Tesla konfigurátorában jelenleg a "Full Self-Driving" opció 2 860 000 forintos áron érhető el. Ez az árstruktúra azonban várhatóan módosulni fog, ha az FSD (Supervised) hivatalosan is elindul Európában, és a cég egységesebb modellt vezet be.

Musk januári bejelentése szerint 2026. február 14. után megszűnik az egyszeri megvásárlási lehetőség, és az FSD kizárólag havi előfizetéses konstrukcióban lesz elérhető. Az Egyesült Államokban a havi díj 99 dollár, de a Tesla hivatalos oldala szerint ez az összeg a jövőben változhat.

Elon Musk nyíltan beszélt arról is, hogy a 99 dolláros havidíj a rendszer képességeinek fejlődésével párhuzamosan emelkedhet. A Tesla narratívája szerint ugyanis az FSD-vel felszerelt autók szoftverfrissítésekkel folyamatosan egyre többet tudnak majd, ami indokolhatja a magasabb árazást.

A modellváltás jelentősen átírhatja a magyar vásárlók számításait is. Az alacsonyabb belépési küszöb szélesebb kör számára teheti elérhetővé a technológiát, ugyanakkor hosszú távon magasabb összköltséget eredményezhet. A használtpiaci értékelésre is hatással lehet, hogy egy adott járműhöz tartozik-e megvásárolt FSD-képesség, vagy sem.

Mikor lehet ebből magyar valóság?

A budapesti FSD-bemutató jelenleg inkább előzetesnek tekinthető, nem pedig a végleges európai rajtnak. A valódi premier a holland hatósági döntéssel érkezhet el, amelynek függvényében három forgatókönyvet lehet felrajzolni.

Optimista forgatókönyv: ha az RDW februárban zöld utat ad, akkor a Tesla még 2026 első felében elkezdhet egy fokozatos európai rolloutot, először szűkebb funkcionalitással, erősebb felügyeleti korlátokkal. Ezt támasztja alá az is, hogy Musk már Davosban arról beszélt, hogy Európában akár a „következő hónapban” jöhet a jóváhagyás.

ha az RDW februárban zöld utat ad, akkor a Tesla még 2026 első felében elkezdhet egy fokozatos európai rolloutot, először szűkebb funkcionalitással, erősebb felügyeleti korlátokkal. Ezt támasztja alá az is, hogy Musk már Davosban arról beszélt, hogy Európában akár a „következő hónapban” jöhet a jóváhagyás. Reálisabb forgatókönyv: a februári döntés lehet feltételes, lehet csúszás, és lehet olyan keretrendszer, ami csak részben engedi azt, amit az amerikai felhasználók „FSD-ként” ismernek. Erre utal az is, hogy az RDW korábban nyomatékosította, hogy az engedély nem automatikus, és kizárólag akkor adják meg, ha a biztonsági megfelelés meggyőző.

a februári döntés lehet feltételes, lehet csúszás, és lehet olyan keretrendszer, ami csak részben engedi azt, amit az amerikai felhasználók „FSD-ként” ismernek. Erre utal az is, hogy az RDW korábban nyomatékosította, hogy az engedély nem automatikus, és kizárólag akkor adják meg, ha a biztonsági megfelelés meggyőző. Óvatos forgatókönyv: 2026-ban még csak bemutatók és pilotok maradnak, miközben a UNECE-szabályok körül tovább megy a vita. Az ETSC friss anyaga például pont arról szól, hogy a „Level 2++” jellegű rendszerek engedélyezésének gyorsítása komoly biztonsági kérdéseket vet fel, és ez tipikusan nem az a környezet, ahol villámgyors dereguláció szokott jönni.

A következő vízválaszó tehát egyértelműen a holland engedélyezési folyamat eredménye lesz, ami nagyban befolyásolhatja azt is, hogy végső soron a magyar tulajok Tesláiban mikor lesz elérhető a felügyelt FSD.

