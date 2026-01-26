Megemeli a jegyárakat Európa legnagyobb fapados légitársasága

Az ír diszkont légitársaság közlése szerint
a 2026-os pénzügyi évben az utasforgalom mintegy 4 százalékkal bővülhet, és megközelítheti a 208 millió főt.
Ez némileg magasabb a novemberben jelzett, 207 milliós várakozásnál.
A fogyasztói kereslet nagyon erős. Az elmúlt néhány hétben a két legjobb foglalási hetünket zártuk. Nem látok lassulást az emberek utazási kedvében
- mondta Neil Sorahan pénzügyi igazgató.
A jegyárak emelkedése a társaság előrejelzése alapján a március 31-ig tartó pénzügyi évben 1-2 százalékponttal meghaladja majd a novemberben előre jelzett 7%-os éves növekedés. Az utasok továbbra is nagy számban utaznak, miközben a kapacitás Európában erősen korlátozott, ami enyhén magasabb jegyárakat eredményez – mondta Sorahan.
A vállalat az éves, rendkívüli tételek nélküli adózott eredményét 2,13 és 2,23 milliárd euró közé várja. A harmadik negyedévben az adózott eredmény 115 millió euróra csökkent az egy évvel korábbi 149 millióról, ám így is felülmúlta az elemzői konszenzust.
Európa legnagyobb fapados légitársasága kedvező fordulatként értékelte, hogy a Boeing szállításai rendeződni látszanak, miután a gyártó egy évvel ezelőtt még komoly késésekkel küzdött. A Ryanair februárig várja az utolsó négy 737 Max 8-as repülőgép leszállítását. A még nem engedélyezett 737 Max 10-es típus a tervek szerint 2027 tavaszán állhat forgalomba, a Boeing pedig bízik abban, hogy a Max 10-es nyáron megkapja a típusengedélyt.
Az új gépszállítások lehetővé teszik, hogy a Ryanair a 2027-es pénzügyi évre 215 millióról 216 millióra emelje utasforgalmi célját.
A társaság részvényei az év eleje óta mintegy 3 százalékkal gyengültek a dublini tőzsdén, miután tavaly 55 százalékos árfolyam-emelkedést értek el.
Az eredmények közzétételére néhány nappal azután került sor, hogy Michael O'Leary vezérigazgató nyilvánosan összetűzésbe keveredett Elon Muszkkal a SpaceX Starlink fedélzeti Wi-Fi-szolgáltatásának árképzése miatt. Az online szóváltás – amely során mindketten "idiótának" nevezték a másikat – a Ryanair szerint 2–3 százalékkal növelte a foglalások számát.
Neil Sorahan hozzátette, hogy a fedélzeti Wi-Fi jelenleg nem szerepel a cég terveiben. Ennek oka a magas telepítési költség és a jellemzően rövid útvonalak, amelyek miatt a társaság szerint az utasok valószínűleg nem fizetnének szívesen egy ilyen szolgáltatásért.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
