Két magyar településen bukkant fel a veszélyes H5N1 vírus
Két magyar településen bukkant fel a veszélyes H5N1 vírus

MTI
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma Békés megyében két báromfitelepen magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta, az érintett állományok felszámolása folyamatban van.

A közlemény szerint a betegséget Békésszentandráson egy 7600 egyedet számláló tenyészpulyka-előnevelő telepen, míg Orosházán egy 5500 darabos májhasznú lúdállományban mutatták ki.

A madárinfluenza gyanúja mindkét telepen a megemelkedett elhullás miatt merült fel, idegrendszeri tüneteket, bágyadtságot, valamint a takarmány- és ivóvízfogyasztás csökkenését is tapasztalták.

Mindkét helyszínen a vírus H5N1 altípusát mutatták ki.

A hatóság 3 kilométeres sugarú védőkörzetet és kiterjesztett megfigyelési körzetet állított fel Békésszentandráson, míg Orosházán 3 kilométeres védőkörzet és 10 kilométeres megfigyelési körzet lépett életbe. A járványügyi nyomozás és az állományok felszámolása jelenleg is zajlik - írták.

