Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Jó hangulatban indulhat a kereskedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,5 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,85 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,28 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,33 százalékot emelkedett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék is, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,26 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,4 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,15 százalékot emelkedhet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,11 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,32 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,63 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
A keddi napot magyar szempontból egyértelműen a jegybank kamatdöntése határozza majd meg. A Monetáris Tanács decemberben kisebb meglepetést okozott azzal, hogy a korábbi szigorú hangnem helyett elkezdte felkészíteni a piacot arra, hogy hamarosan akár csökkenhet is a 6,5%-os alapkamat. Mostantól ülésről ülésre hoznak döntéseket elsősorban az infláció kilátások függvényében. Ez akár már egy keddi kamatvágást is jelenthetne, azonban a decemberi 3,3%-os infláció és az utóbbi hetek globális piaci feszültségei most még szinte biztosan visszatartják az MNB-t a lazítástól. A szakértők többsége arra számít, hogy legalább a januári inflációs adatot megvárják a döntéshozók, hogy az év eleji átárazások mértékét lássák, majd azt követően, ha a nemzetközi kockázatvállalás is kedvezően alakul, akkor jöhet az első 25 bázispontos vágás. Ugyanakkor a devizapiac várhatóan kiemelten figyeli majd a keddi ülést követően a jegybanki kommunikációt, hogy tesznek-e újabb, a decemberinél erősebb utalást a közelgő lazításra.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 14,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,2 százalékos eséssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 30,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 18,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 412,4
|0,6%
|0,1%
|1,4%
|2,8%
|11,2%
|59,7%
|S&P 500
|6 950,23
|0,5%
|0,1%
|0,3%
|1,5%
|13,9%
|80,5%
|Nasdaq
|25 713,21
|0,4%
|0,7%
|0,3%
|1,8%
|18,1%
|90,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|52 885,25
|-1,8%
|-1,3%
|4,2%
|5,1%
|32,4%
|85,3%
|Hang Seng
|26 765,52
|0,1%
|0,8%
|3,7%
|4,4%
|33,4%
|-8,9%
|CSI 300
|4 706,96
|0,1%
|-0,6%
|1,1%
|1,7%
|22,8%
|-14,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 933,08
|0,1%
|-0,1%
|2,4%
|1,8%
|16,5%
|79,7%
|CAC
|8 131,15
|-0,1%
|0,2%
|0,3%
|-0,2%
|2,6%
|47,2%
|FTSE
|10 148,85
|0,1%
|-0,5%
|2,8%
|2,2%
|19,4%
|52,5%
|FTSE MIB
|44 950,32
|0,3%
|-0,5%
|0,8%
|0,0%
|24,2%
|104,4%
|IBEX
|17 680,5
|0,8%
|0,1%
|3,0%
|2,2%
|47,6%
|122,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|126 663,8
|1,3%
|3,7%
|14,1%
|14,1%
|48,7%
|191,1%
|ATX
|5 525,07
|0,1%
|1,5%
|5,3%
|3,7%
|43,7%
|87,3%
|PX
|2 741,03
|0,8%
|0,4%
|2,6%
|2,1%
|45,4%
|159,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|39 850
|1,5%
|4,0%
|12,4%
|13,5%
|66,7%
|197,4%
|Mol
|3 838
|1,8%
|8,2%
|32,3%
|30,5%
|33,3%
|71,3%
|Richter
|10 520
|1,0%
|0,2%
|8,2%
|6,6%
|1,2%
|27,1%
|Magyar Telekom
|1 946
|0,6%
|1,9%
|8,1%
|8,6%
|39,0%
|386,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|60,46
|-0,4%
|1,8%
|6,8%
|5,6%
|-19,4%
|15,0%
|Brent
|65,61
|-0,4%
|2,2%
|5,3%
|7,8%
|-16,4%
|17,2%
|Arany
|5 101,55
|2,6%
|9,2%
|12,4%
|18,0%
|83,9%
|175,2%
|Devizák
|EURHUF
|381,2500
|-0,2%
|-1,1%
|-1,6%
|-0,7%
|-6,6%
|6,1%
|USDHUF
|320,4859
|-1,4%
|-3,2%
|-2,6%
|-2,0%
|-17,4%
|8,5%
|GBPHUF
|439,4851
|-0,4%
|-1,1%
|-1,0%
|-0,3%
|-9,4%
|8,2%
|EURUSD
|1,1896
|1,2%
|2,2%
|1,0%
|1,3%
|13,1%
|-2,2%
|USDJPY
|158,1150
|0,0%
|0,0%
|1,5%
|0,9%
|1,5%
|52,5%
|GBPUSD
|1,3708
|1,1%
|2,1%
|1,5%
|1,9%
|9,8%
|-0,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|88 247
|-1,4%
|-4,7%
|1,1%
|-0,5%
|-15,8%
|171,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,21
|-0,5%
|-0,3%
|2,6%
|1,2%
|-8,8%
|305,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,83
|-1,2%
|1,1%
|-0,1%
|-1,2%
|11,2%
|-602,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,63
|-1,0%
|-3,1%
|-3,6%
|-3,5%
|-2,4%
|189,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
