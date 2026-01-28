  • Megjelenítés
Óriási betétvesztéstől tartanak a bankok, az egész rendszer beleremeghet
Óriási betétvesztéstől tartanak a bankok, az egész rendszer beleremeghet

A dollárhoz kötött kriptovaluták, az úgynevezett stablecoinok 2028 végére akár 500 milliárd dollárnyi bankbetétet vonhatnak el az amerikai pénzintézetektől – állapítja meg a Standard Chartered kedden közzétett elemzése. A prognózis tovább élezheti a bankok és a kriptocégek közötti vitát az ágazat szabályozásáról.

A betétvesztés elsősorban a regionális amerikai bankokat sújthatja – mondta Geoff Kendrick, a Standard Chartered digitális eszközökért felelős globális kutatási vezetője. Az elemzés a bankok nettó kamatmarzsán, vagyis a hitelek után realizált kamatbevételek és a betétekre fizetett kamatok közötti különbségen alapul.

Donald Trump tavaly írta alá a stablecoinok szövetségi szintű szabályozásáról szóló törvényt, amelytől a dollárhoz kötött tokenek szélesebb körű elterjedését várják. A stablecoinok támogatói szerint ezekkel a fizetések azonnal teljesíthetők, bár jelenleg elsősorban más kriptovaluták – például a bitcoin – kereskedésében használják őket.

A törvény ugyan megtiltja a stablecoin-kibocsátóknak, hogy kamatot fizessenek a tokenekre, a bankok szerint azonban nyitva hagyott egy kiskaput. Harmadik felek – például kriptotőzsdék – továbbra is kínálhatnak hozamot, így új versenytársak jelenhetnek meg a betétekért folyó versenyben.

A banki érdekképviseletek azzal érvelnek, hogy ha a kongresszus nem zárja be ezt a kiskaput, a pénzintézetek

jelentős betétkiáramlással nézhetnek szembe, ami akár a pénzügyi stabilitást is veszélyeztetheti.

A kriptocégek ezzel szemben úgy vélik, hogy a kamattilalom önmagában versenyellenes lépés lenne. A szenátus banki bizottsága a hónap elején elhalasztott egy meghallgatást, részben éppen azért, mert nem született megállapodás arról, miként kezeljék a bankok aggályait.

Kendrick szerint a veszélyeztetett betétállomány nagysága attól is függ, hogy a stablecoin-kibocsátók hol tartják a tartalékaikat. Ha ezeket nagyrészt a bankrendszerben helyeznék el, az mérsékelhetné a betétkiáramlást. A két legnagyobb kibocsátó – a Tether és a Circle – azonban tartalékait főként amerikai államkötvényekben tartja, így a pénznek csak kis része kerül vissza a bankokhoz.

