Váratlan fordulat a világ legnagyobb kávézóláncánál, ki is lőtt az árfolyam
Váratlan fordulat a világ legnagyobb kávézóláncánál, ki is lőtt az árfolyam

A Starbucks már a második egymást követő negyedévben ért el növekedést egyik legfontosabb értékesítési mutatójában, ami arra utal, hogy Brian Niccol vezérigazgató átszervezési programja kezd beérni. Bár a nyereség esik, a befektetők mégis pozitívan fogadták a számokat.

A kávézólánc szerdai közleménye szerint a globális eladások a meglévő üzletekben 4 százalékkal nőttek az előző negyedévhez képest. Ez felülmúlta az elemzői várakozásokat, és megerősítette a korábban megindult pozitív trendet, amely egy hosszabb visszaesési időszak után kezdődött.

A nagyszabású átalakítás – a Starbucks világszerte több tízezer üzletet működtet mintegy 80 országban – a kiszolgálás felgyorsítására és a menü egyszerűsítésére összpontosít. Emellett a vállalat azon dolgozik, hogy az üzletek hívogatóbbá váljanak, így a vendégek hosszabb időt töltsenek bent, és ezáltal többet rendeljenek.

Az Egyesült Államokban, a cég legfontosabb piacán, szintén 4 százalékos növekedést mértek.

Noha az elemzők és a befektetők többsége alapvetően pozitívan értékeli a változtatásokat, egyesek továbbra is megkérdőjelezik a jelentős működési beruházások megtérülését. A múlt negyedévben a korrigált eredmény részvényenként 56 centre csökkent, elsősorban a megnövekedett munkaerő- és kávéköltségek miatt. A nyereség immár hat egymást követő negyedévben esett kétszámjegyű mértékben.

A Jefferies elemzője szerint a 2026-os pénzügyi év második felében tartósan erősebb forgalomra lesz szükség ahhoz, hogy a jövedelmezőség javuljon, és a mostani, jelentős beruházások valóban megtérüljenek.

A Starbucks részvényei 7,6 százalékos pluszban állnak a nyitás előtti kereskedésben.

