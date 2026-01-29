Az Nvidia, az Amazon és a Microsoft eddig nem látott összeggel száll be az OpenAI-ba

  • Megjelenítés
Az Nvidia, az Amazon és a Microsoft összesen akár 60 milliárd dollárt fektethet az OpenAI-ba a The Information értesülései szerint.


A The Information beszámolója szerint a három technológiai óriás már előrehaladott tárgyalásokat folytat az OpenAI finanszírozásáról, és

a befektetési kör mérete minden korábbinál nagyobb lehet.

A lap úgy tudja, hogy az Nvidia, amelynek chipjei hajtják az OpenAI mesterségesintelligencia-modelljeit, és amely már korábban is beszállt a cég finanszírozásába, akár 30 milliárd dolláros tőkeinjekciót is mérlegel.

A Microsoft, az OpenAI régóta meghatározó stratégiai partnere, 10 milliárd dollárnál kisebb összegű új befektetésről tárgyal. Az Amazon, amely új befektetőként csatlakozna, jóval 10 milliárd dollár fölötti, akár 20 milliárd dollárt is meghaladó hozzájárulást fontolgat.

A jelentés szerint a konkrét befektetési ajánlatok már a közeljövőben megérkezhetnek az OpenAI-hoz. Az Amazon részvétele részben attól függhet, hogy sikerül-e megállapodni az OpenAI-jal a felhőszolgáltatási szerződés bővítéséről, valamint egy olyan kereskedelmi együttműködésről, amelynek keretében az OpenAI termékeket – például vállalati ChatGPT-előfizetéseket – értékesíthetne az Amazon számára.

A hét elején arról is érkeztek hírek, hogy a japán SoftBank Group szintén akár további 30 milliárd dollárt fektetne az OpenAI-ba.

Az OpenAI egyre magasabb költségekkel szembesül modelljei fejlesztése és üzemeltetése során, miközben a Google részéről érkező versenynyomás is folyamatosan erősödik.

Mindemellett a CNBC szerint az OpenAI közel-keleti szuverén vagyonalapokkal tárgyal egy újabb, várhatóan mintegy 50 milliárd dollár értékű befektetési körről, amelynek részletei még nem véglegesek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

