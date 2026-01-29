  • Megjelenítés
 
Felrobbant a Meta Platforms árfolyama - Van még potenciál a részvényekben?

Nagyot emelkedett a zárás utáni kereskedésben a Facebook anyavállalatának árfolyama azt követően, hogy a társaság közzétette negyedik negyedéves gyorsjelentését, melynek során Mark Zuckerberg beszélt a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tervekről és a friss beruházási célokról. Megnéztük, hogy mi volt a fő katalizátor az árfolyam emelkedése mögött és összeszedtük, hogy mit gondolnak az elemzők most a részvényről. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Javában zajlik a negyedéves gyorsjelentési szezon, a napokban sorra teszik közzé számaikat a bigtech-cégek és a chipgyártók, amelyek a szélesebb körű piacokra is hatással lehetnek, az innen érkező információk ugyanis alapvetően befolyásolhatják az AI-trade megítélését.

A chipgyártók tegnapi gyorsjelentéseit jellemzően pozitívan fogadták a befektetők, az ASML és az SK Hynix is erős értékesítési számokat közölt. Az AI-kapcsolt szektorok más területein azonban nem ennyire egyértelmű a kép. A szerdai amerikai piaczárás után jelentett két technológiai óriás, amelyek az AI-versenyben kiemelt figyelmet kaptak a közelmúltban, de a tőzsdei reakciók nagyon eltérőek voltak: miközben a Microsoft árfolyama nagyot esett a gyorsjelentésre a zárás utáni kereskedésben,

a Meta Platforms árfolyama több mint 7 százalékkal emelkedett.

