  • Megjelenítés
Fontos határidő közeleg az autósoknak: megjött a figyelmeztetés
Üzlet

Fontos határidő közeleg az autósoknak: megjött a figyelmeztetés

MTI
Két nap múlva lejárnak a tavalyi éves autópálya-matricák, sokan hagyják az utolsó pillanatra az éves jogosultságok megújítását - hívta fel a figyelmet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. útdíj üzletága csütörtöki közleményében.

Az útdíjfizetési szolgáltató adatai szerint 2026. január 28-ig több mint 377 ezer éves országos és csaknem 930 ezer vármegyei e-matricát vásároltak a közlekedők.

A tavaly vásárolt éves országos jogosultságok csaknem 50 százalékát, a vármegyeieknek pedig mintegy 70 százalékát még nem vették meg idén az úthasználók.

A közleményben Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke felidézte, hogy 2025-re több mint 700 ezer éves országos és csaknem 3 millió vármegyei matricát vásároltak a közlekedők. Tavaly január utolsó hetében az autósok csaknem 600 ezer éves országos és vármegyei jogosultságot vettek összesen, ennek nagyjából a felét a hónap utolsó két napján.

A tájékoztatás szerint január 31-e a részleges díjmentesség igénybevételénél is fontos határidő. A mozgáskorlátozottak részleges díjmentessége legfeljebb a nyilvántartásba vételt követő év január 31-éig hatályos, a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkezőknek újra meg kell tenniük a bejelentést a közlekedési igazgatási hatósághoz annak érdekében, hogy bekerülhessenek a mentességi nyilvántartásba. A részleges díjmentességre jogosultak a D2 díjkategóriába tartozó járművükkel D1 díjkategóriájú e-matrica vásárlásával tudják használni a hazai díjköteles gyorsforgalmi úthálózatot. A részleges díjmentességre a nagycsaládosok is jogosultak, de nekik nem szükséges évente megtenni a bejelentést a mentességi nyilvántartásba való bekerülés érdekében. A kedvezmény esetükben legfeljebb azt az évet követő év január 31-éig jár, amíg legalább három gyermek után részesülnek családi pótlékban. A részleges díjmentességre való jogosultságot az esetükben a közlekedési igazgatási hatóság hivatalból egyezteti minden évben a családtámogatási ügyekben eljáró hatósággal.

Még több Üzlet

Megszakította útját a Ryanair egyik budapesti járata

Megbénulhat a forgalom az egyik autópálya-szakaszon: mutatjuk, mikor és hol alakulhat ki káosz

Brutális mozgások az aranyban, záporoznak a gyorsjelentések

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. útdíj üzletága az e-matrica vásárlásához a saját, nemzetiutdij.hu oldalát ajánlja, mert ezen a felületen a regisztrált felhasználóként történő vásárlásnak számos előnye van. Ezek közül említették, hogy a vásárlást igazoló, a matricaazonosítót és a jármű adatait tartalmazó ellenőrzőszelvényt nem szükséges a matrica lejárta után 3 évig megőrizni.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bemondták az oroszok: Ukrajna teljes megsemmisülése jön – Íme a pusztulás dátuma
Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla
Napokon belül megbénulhat az USA, Trump már a demokratáknak könyörög
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility