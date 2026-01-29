Fontos határidő közeleg az autósoknak: megjött a figyelmeztetés

Két nap múlva lejárnak a tavalyi éves autópálya-matricák, sokan hagyják az utolsó pillanatra az éves jogosultságok megújítását - hívta fel a figyelmet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. útdíj üzletága csütörtöki közleményében.

Az útdíjfizetési szolgáltató adatai szerint 2026. január 28-ig több mint 377 ezer éves országos és csaknem 930 ezer vármegyei e-matricát vásároltak a közlekedők.

A tavaly vásárolt éves országos jogosultságok csaknem 50 százalékát, a vármegyeieknek pedig mintegy 70 százalékát még nem vették meg idén az úthasználók.

A közleményben Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke felidézte, hogy 2025-re több mint 700 ezer éves országos és csaknem 3 millió vármegyei matricát vásároltak a közlekedők. Tavaly január utolsó hetében az autósok csaknem 600 ezer éves országos és vármegyei jogosultságot vettek összesen, ennek nagyjából a felét a hónap utolsó két napján.

A tájékoztatás szerint január 31-e a részleges díjmentesség igénybevételénél is fontos határidő. A mozgáskorlátozottak részleges díjmentessége legfeljebb a nyilvántartásba vételt követő év január 31-éig hatályos, a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkezőknek újra meg kell tenniük a bejelentést a közlekedési igazgatási hatósághoz annak érdekében, hogy bekerülhessenek a mentességi nyilvántartásba. A részleges díjmentességre jogosultak a D2 díjkategóriába tartozó járművükkel D1 díjkategóriájú e-matrica vásárlásával tudják használni a hazai díjköteles gyorsforgalmi úthálózatot. A részleges díjmentességre a nagycsaládosok is jogosultak, de nekik nem szükséges évente megtenni a bejelentést a mentességi nyilvántartásba való bekerülés érdekében. A kedvezmény esetükben legfeljebb azt az évet követő év január 31-éig jár, amíg legalább három gyermek után részesülnek családi pótlékban. A részleges díjmentességre való jogosultságot az esetükben a közlekedési igazgatási hatóság hivatalból egyezteti minden évben a családtámogatási ügyekben eljáró hatósággal.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. útdíj üzletága az e-matrica vásárlásához a saját, nemzetiutdij.hu oldalát ajánlja, mert ezen a felületen a regisztrált felhasználóként történő vásárlásnak számos előnye van. Ezek közül említették, hogy a vásárlást igazoló, a matricaazonosítót és a jármű adatait tartalmazó ellenőrzőszelvényt nem szükséges a matrica lejárta után 3 évig megőrizni.

Címlapkép forrása: Shutterstock