Gázpalackok hullottak az útra: teljes káosz alakult ki a magyar autópályán, mindenki kerülje el a területet
Portfolio
Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán, a Fácános pihenőhelynél több jármű karambolozott. A 40-es km-nél mindkét oldalt lezárták, a forgalmat megállították – írja az Útinform.

Aki teheti, a határ felé a 34-es jelű Ercsi csomópontnál, és Budapest felé a 45-ös jelű Besnyő csomópontnál hagyja el a pályát – javasolja a közútkezelő.

Az Autópályahirek.hu Facebook-csoportjában mgjelent posztok szerint gázpalackok hullottak az útra a helyszínen.

Címlapkép forrása: Getty Images

