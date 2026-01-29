Gázpalackok hullottak az útra: teljes káosz alakult ki a magyar autópályán, mindenki kerülje el a területet

Aki teheti, a határ felé a 34-es jelű Ercsi csomópontnál, és Budapest felé a 45-ös jelű Besnyő csomópontnál hagyja el a pályát – javasolja a közútkezelő.

Az Autópályahirek.hu Facebook-csoportjában mgjelent posztok szerint gázpalackok hullottak az útra a helyszínen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images