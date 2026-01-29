  • Megjelenítés
FONTOS Drasztikus fordulat: az ezüst árrobbanása miatt kényszerpályára került egy teljes iparág
Olyan brutális dolgok történnek a piacon, hogy azonnali beavatkozás jön
Olyan brutális dolgok történnek a piacon, hogy azonnali beavatkozás jön

Portfolio
Az ezüst árfolyamának brutális emelkedése után a chicagói árutőzsdét üzemeltető CME Group megemelte az ezüst határidős ügyletek letéti követelményeit, írja a Gurufocus.

A chicagói árutőzsde üzemeltetője növelte az ezüst határidős ügyletek letéti követelményeit,

miután egészen elképesztő rali bontakozott ki a nemesfémnél.

A tőzsde közlése szerint az alacsonyabb kockázatú számláknál a letéti követelmény 9-ről 11 százalékra nő, míg a magasabb kockázatú számláknál 9,9-ről 12,1 százalékra emelkedik. A módosítások a platina- és a palládium-határidős ügyletekre is kiterjednek, míg korábban az aranynál is foganatosítottak hasonló intézkedést.

A CME Group jelezte, hogy a tegnapi piaczárás után életbe lépett változtatás a piaci volatilitás rendszeres felülvizsgálatának része, célja pedig a megfelelő fedezet biztosítása. A tőzsde a hónap elején tért át a fix összegű letéti követelményekről a százalékos alapú rendszerre a nemesfém-határidős ügyletek esetében.

A szigorítás következtében az ezüsttel, platinával és palládiummal kereskedőknek nagyobb fedezetet kell biztosítaniuk pozícióik fenntartásához.

A tőzsdék jellemzően akkor emelik a letéti követelményeket, amikor az árak megugranak vagy szélsőséges ingadozást mutatnak. Az intézkedés kiszoríthatja a kisebb piaci szereplőket, akik nem rendelkeznek elegendő tőkével az új feltételek teljesítéséhez.

