Újabb őrült lépésre készül Elon Musk - küszöbön lehet a SpaceX és az xAI gigafúziója

Az egyesülés révén egyetlen óriásvállalat ernyője alá kerülne Musk rakétagyártó és űrszállítási üzletága, a Starlink műholdas internetszolgáltatás, az X közösségi platform, valamint a Grok mesterséges intelligenciaalapú chatbot.
A tervek szerint az xAI részvényeit SpaceX-papírokra váltanák át.
Musk korábban úgy fogalmazott, hogy két-három éven belül az űr lehet a legolcsóbb helyszín a mesterségesintelligencia-rendszerek üzemeltetésére. A napenergiával működő, a föld légkörén kívül elhelyezett adatközpontok jelentősen csökkenthetik az AI-modellek működtetésének és betanításának energiaköltségeit.
A SpaceX jelenleg mintegy 800 milliárd dolláros értékeléssel a világ legértékesebb magánkézben lévő vállalata. Az xAI-t tavaly novemberben körülbelül 230 milliárd dollárra becsülték.
A tőzsdei bevezetéskor a SpaceX értékelése az előrejelzések szerint meghaladhatja az ezermilliárd dollárt.
Az egyesülés a védelmi szektorban is erősítheti Musk pozícióit. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter nemrég bejelentette, hogy a Grok nyelvi modellt integrálják a Pentagon katonai hálózataiba. Az xAI jelenleg akár 200 millió dollár értékű szerződésállománnyal rendelkezik a védelmi tárcánál.
Musk számára nem lenne példa nélküli a vállalatai összeolvasztása. Idén már beolvasztotta az X közösségi platformot az xAI-ba, 2016-ban pedig a Tesla részvényeivel vásárolta fel a SolarCity napenergia-vállalatot. A 2002-ben alapított SpaceX újrahasznosítható Falcon rakétáival forradalmasította az űripart, és kulcsszerepet játszott a ma már több ezer műholdból álló Starlink-hálózat kiépítésében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
