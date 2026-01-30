  • Megjelenítés
Elszomorító hírt közölt a Magyarországon aktív autóipari multi, további elbocsátások jöhetnek
Elszomorító hírt közölt a Magyarországon aktív autóipari multi, további elbocsátások jöhetnek

A Robert Bosch szerint kulcspiacain legkorábban jövőre várható érdemi élénkülés, ami tovább fokozza a költségnyomást, és a vállalatnál már eddig is jelentős leépítésekhez vezetett - jelentette a Bloomberg.

A világ legnagyobb autóipari beszállítója pénteken ismertette 2025-ös éves eredményeit. A vállalat közölte, hogy a gyenge kereslet és a magas költségek miatt a 7 százalékos árréscél legkorábban 2027-ben érhető el.

A hajtáslánc-alkatrészeket és elektromos kéziszerszámokat gyártó cég szerint a globális gazdasági lassulás első jelei és a vámok együttes hatása tovább növeli az árnyomást.

A cél változatlan, a célvonal viszont folyamatosan tolódik

– fogalmazott Stefan Hartung vezérigazgató, jelezve,

hogy a vállalatnak a tavaly bejelentett, 13 ezer fős leépítésen túl is csökkentenie kellhet a létszámot.

A kínai versenytársak és a szoftverfejlesztő cégek egyre erősebb nyomást gyakorolnak a hagyományos autóipari beszállítókra. Emellett az autógyártók is egyre több technológiát fejlesztenek házon belül, ami tovább szűkíti a beszállítók mozgásterét. A német autóipar leépítések sorozatával reagál a helyzetre.

A Bosch élen jár a létszámcsökkentésekben:

összesen 18 500 munkahely megszüntetését tervezi.

Ebből 13 ezer a Mobility üzletágat érinti, amelyről szeptemberben számolt be a cég. A német telephelyeken 2027 végéig kizárták az üzemi okokból történő elbocsátásokat, a szociálisan felelős megoldásokról pedig folyamatosan egyeztetnek a munkavállalói képviselőkkel.

A tavalyi EBIT-ráta mintegy 2 százalékra csökkent az előző évi 3,5 százalékról, ami elmaradt a várakozásoktól. A bevétel 0,8 százalékkal 91 milliárd euróra nőtt, de a legnagyobb piacnak számító Európában visszaesést tapasztaltak.

Az eredményeket a gyenge dollár, a vámok, az éleződő verseny, az autógyártók visszafogott kereslete és az átszervezési költségek egyaránt rontották.

Nehéz küzdelem a lehető legszociálisabb megoldást megtalálni

– mondta Hartung, aki nem kívánt részletekbe bocsátkozni a további leépítésekkel kapcsolatban.

Reméljük, hogy az elkövetkező években nem lesz szükség ekkora lépésekre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

