Új befektetői kapcsolattartó a Rábánál

Portfolio
Lang-Péli Éva helyett február 1-től Vágvölgyi Péter tölti be a gazdasági vezérigazgató-helyettesi és befektetői kapcsolattartói posztot a Rábánál.
A Rába bejelentette, hogy Lang-Péli Éva tartós távolléte miatt 2026. február 1. napjától határozatlan ideig nem tölti be a Rábában az általános vezérigazgató-helyettesi pozíciót. 2026. február 1. napjától a Rába gazdasági vezérigazgató-helyettesi pozícióját Vágvölgyi Péter tölti be, akinek a tulajdonában nincs Rába részvény.

2026. február 1-től a társaság befektetői kapcsolattartói feladatait szintén Vágvölgyi Péter látja el.

