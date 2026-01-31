  • Megjelenítés
Kínos hibát találtak több mint 150 ezer Toyotában, azonnal visszahívják az autókat
Kínos hibát találtak több mint 150 ezer Toyotában, azonnal visszahívják az autókat

A Toyota 161 268 járművet hív vissza az Egyesült Államokban a tolatókamera meghibásodása miatt.

A visszahívás oka, hogy a járművek fedélzeti kijelzője bizonyos esetekben nem működik megfelelően, amikor a sofőr hátramenetbe kapcsol, így

a tolatókamera képe nem jelenik meg rendesen.

A problémáról és a visszahívásról az amerikai Országos Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) számolt be szombaton.

Forrás: Reuters

