Titkos Epstein-aktákat hoztak nyilvánosságra: Bill Gates mellett újabb világsztárok érintettek a legnagyobb amerikai botrányban

Az iratok között szerepel egy e-mail-piszkozat, amelyben Epstein azt állítja, hogy Gates házasságon kívüli viszonyokat folytatott, és a segítségét kérte kábítószerek beszerzésében, hogy az "orosz lányokkal való szex" következményeit kezelje. Nem egyértelmű, hogy Epstein végül elküldte-e az üzenetet. A Gates Alapítvány a The New York Timesnak küldött közleményében "teljesen abszurdnak és valótlannak" nevezte az állításokat.
A dokumentumok között Elon Musk e-mailjei is szerepelnek.
Ezekből kiderül, hogy a Tesla alapítója 2012 és 2013 között többször is igyekezett eljutni Epstein karibi magánszigetére – évekkel azután, hogy Epsteint kiskorú prostitúciójának szervezése miatt elítélték. Egy 2012-es üzenetváltásban Musk azt írta:
Melyik nap vagy este lesz a legvadabb buli a szigeteden?
Az iratok nem bizonyítják, hogy Musk végül valóban ellátogatott volna a szigetre, ám kétségbe vonják korábbi állítását, miszerint ő utasította vissza Epstein meghívásait. Musk szombaton az X közösségi oldalon reagált: azt írta, tisztában volt vele, hogy az Epsteinnel folytatott levelezését félre lehet érteni, és fel lehet használni lejáratására. Hozzátette, hogy csak nagyon ritkán váltott üzenetet Epsteinnel, és visszautasította az ismétlődő meghívásokat a szigetre, valamint a hírhedt "Lolita Expressz" fedélzetére.
A dokumentumok Howard Lutnick kereskedelmi minisztert is érintik.
Az e-mailek tanúsága szerint Lutnick 2012 decemberében látogatást szervezett Epstein szigetére, és az üzenetek alapján a találkozó meg is valósult. Lutnick 2025 októberében "undorítónak" és "a valaha volt legnagyobb zsarolónak" nevezte Epsteint, és azt állította, hogy évekkel korábban megszakított vele minden kapcsolatot.
A kereskedelmi minisztérium közleményében azt hangsúlyozta, hogy Lutnicknek "korlátozott érintkezései voltak Epsteinnel, felesége jelenlétében, és soha nem vádolták meg jogsértéssel".
Az új dokumentumok ellenére Epstein állítólagos bántalmazásainak túlélői szerint az elkövetők egy része még mindig "rejtve és védve marad". Tizenkilenc túlélő közös nyilatkozatban követelte a teljes iratanyag közzétételét, és felszólította Pam Bondi igazságügyi minisztert, hogy a kongresszus előtti meghallgatásán érdemben foglalkozzon az üggyel.
Az Epstein-dokumentumok átláthatóságáról szóló törvényt Trump november 19-én írta alá, és december 19-re írta elő az összes irat nyilvánosságra hozatalát.
Todd Blanche főügyészhelyettes a több mint egyhónapos késést azzal indokolta, hogy időre volt szükség az Epstein több mint ezer áldozatának személyazonosságát védő szerkesztések elvégzéséhez.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Kiváló fegyverek voltak, de nyomtalanul eltűntek - Mégis mi történt?
Számos technikai újítás felett szállt el az idő.
Még el sem ült a vihar, máris újabb ország kerülhet Trump célkeresztjébe, ez a bűne
Érik az amerikai beavatkozás.
Havonta 1700 milliárdot dob ki az ablakon az EU, amíg nem hajtják végre Ursula von der Leyen ellenőrizetlen mestertervét
Borítékolható Brüsszel arcvesztése, hacsak nem vágják haptákba a bírákat.
Kezdődik: a bombaüzlet miatt járják a magyar erdőket, de amit tesznek, illegális
Fontos tisztában lenni a törvénnyel.
Műszaki hiba vagy valami más? Két ország energiarendszere ment tönkre egyetlen pillanat alatt
A lakosság jó része az oroszokat okolja.
Hatalmas bírságolási hullám kezdődött az otthoni napelemeseknél - Sokba kerül a figyelmetlenség
Több százezer forint a tét.
Fájdalmas vallomás érkezett az izraeli hadseregtől a túszmentő akciókkal kapcsolatban
Ők sem számítottak rá, hogy mindenkit élve hoznak ki.
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!