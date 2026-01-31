Titkos Epstein-aktákat hoztak nyilvánosságra: Bill Gates mellett újabb világsztárok érintettek a legnagyobb amerikai botrányban

Az iratok között szerepel egy e-mail-piszkozat, amelyben Epstein azt állítja, hogy Gates házasságon kívüli viszonyokat folytatott, és a segítségét kérte kábítószerek beszerzésében, hogy az "orosz lányokkal való szex" következményeit kezelje. Nem egyértelmű, hogy Epstein végül elküldte-e az üzenetet. A Gates Alapítvány a The New York Timesnak küldött közleményében "teljesen abszurdnak és valótlannak" nevezte az állításokat.

A dokumentumok között Elon Musk e-mailjei is szerepelnek.

Ezekből kiderül, hogy a Tesla alapítója 2012 és 2013 között többször is igyekezett eljutni Epstein karibi magánszigetére – évekkel azután, hogy Epsteint kiskorú prostitúciójának szervezése miatt elítélték. Egy 2012-es üzenetváltásban Musk azt írta:

Melyik nap vagy este lesz a legvadabb buli a szigeteden?

Az iratok nem bizonyítják, hogy Musk végül valóban ellátogatott volna a szigetre, ám kétségbe vonják korábbi állítását, miszerint ő utasította vissza Epstein meghívásait. Musk szombaton az X közösségi oldalon reagált: azt írta, tisztában volt vele, hogy az Epsteinnel folytatott levelezését félre lehet érteni, és fel lehet használni lejáratására. Hozzátette, hogy csak nagyon ritkán váltott üzenetet Epsteinnel, és visszautasította az ismétlődő meghívásokat a szigetre, valamint a hírhedt "Lolita Expressz" fedélzetére.

A dokumentumok Howard Lutnick kereskedelmi minisztert is érintik.

Az e-mailek tanúsága szerint Lutnick 2012 decemberében látogatást szervezett Epstein szigetére, és az üzenetek alapján a találkozó meg is valósult. Lutnick 2025 októberében "undorítónak" és "a valaha volt legnagyobb zsarolónak" nevezte Epsteint, és azt állította, hogy évekkel korábban megszakított vele minden kapcsolatot.

A kereskedelmi minisztérium közleményében azt hangsúlyozta, hogy Lutnicknek "korlátozott érintkezései voltak Epsteinnel, felesége jelenlétében, és soha nem vádolták meg jogsértéssel".

Az új dokumentumok ellenére Epstein állítólagos bántalmazásainak túlélői szerint az elkövetők egy része még mindig "rejtve és védve marad". Tizenkilenc túlélő közös nyilatkozatban követelte a teljes iratanyag közzétételét, és felszólította Pam Bondi igazságügyi minisztert, hogy a kongresszus előtti meghallgatásán érdemben foglalkozzon az üggyel.

Az Epstein-dokumentumok átláthatóságáról szóló törvényt Trump november 19-én írta alá, és december 19-re írta elő az összes irat nyilvánosságra hozatalát.

Todd Blanche főügyészhelyettes a több mint egyhónapos késést azzal indokolta, hogy időre volt szükség az Epstein több mint ezer áldozatának személyazonosságát védő szerkesztések elvégzéséhez.

