Nagy dobás a Richtertől: új szintre lép az együttműködés a japán partnerrel

A partnerség egyik fontos eredménye a Fuji által Japánban kifejlesztett és forgalmazott Alyssa készítmény, amely drospirenont és estetrolt (E4) tartalmaz, és a fájdalmas menstruáció (dysmenorrhoea) kezelésére szolgál. Szintén az együttműködés része a Nextstellis orális fogamzásgátló thaiföldi forgalmazása. Emellett a Fuji megszerezte a jogot arra is, hogy a Richter estetrol (E4) alapú, hormonpótló terápiára szánt termékjelöltjét Japánban és az ASEAN-régió több országában forgalmazza. A termékjelölt nemrég pozitív európai szakvéleményt kapott az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) illetékes bizottságától, a CHMP-től, Fylrevy márkanéven.
A mostani bővítés hátterében az áll, hogy a nők egészségügyi ellátásába – a jelentős társadalmi igények ellenére – továbbra is viszonylag kevés kutatás-fejlesztési forrás áramlik. A közlés szerint globálisan a nőgyógyászati területre jutó K+F ráfordítás a teljes gyógyszeripari kutatás-fejlesztés kevesebb mint 5%-át teszi ki. Ez egyszerre jelent problémát – mert szűkíti a jövőbeli kezelési lehetőségeket –, és lehetőséget is azoknak a vállalatoknak, amelyek hajlandók komolyabban befektetni az innovációba.
Ezt felismerve a Richter és a Fuji együttműködési megállapodást írt alá, amely a nőgyógyászatot érintő üzletfejlesztési és K+F együttműködést teszi még szervezettebbé és célzottabbá.
A két cég a jövőben közösen fogja felkutatni, értékelni és megvalósítani ígéretes külső gyógyszerjelöltek felvásárlását vagy licencelését.
A cél az, hogy a belső fejlesztésekkel együtt gyorsítsák az innovációt, és világszerte korszerűbb terápiás megoldásokat tudjanak elérhetővé tenni a nőgyógyászatban.
A nőgyógyászati üzletág fejlesztése érdekében, ami a Vraylar közelgő szabadalomlejárata fényében egyre hangsúlyosabbá válik, a Richter az elmúlt időszakban új kutatási kapacitásokat is épített: Belgiumban létrehozott egy kutatóközpontot kifejezetten nőgyógyászati originális kutatás-fejlesztés céljára, miközben a budapesti K+F tevékenységét is megerősítette. A közlemény szerint ez a belga központ kulcsszerepet kap abban, hogy a Richter és a Fuji közös fejlesztési projektjei még hatékonyabban haladhassanak.
Címlapkép forrása: Portfolio
