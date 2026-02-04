  • Megjelenítés
Csaknem 500 gyorshajtót mértek be Budapesten, egy 140 ezres büntetést is kiosztottak
Csaknem 500 gyorshajtót mértek be Budapesten, egy 140 ezres büntetést is kiosztottak

MTI
A budapesti traffiboxok csaknem félezer gyorshajtót mértek be az év első hónapjában - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán.

A rendőrség honlapján olvasható tájékoztatás szerint a telepített traffiboxok januárban

a II. kerületben 227, a III. kerületben 38, a VI. kerületben 135, a XV. kerületben 37

gyorshajtót mértek be. Több olyan autós is volt, aki a megengedett sebesség mintegy kétszeresével ment - tették hozzá.

Az óránkénti 50 kilométeres megengedett sebesség melletti legnagyobb adatot a VI. kerületben mérték: a Podmaniczky utcában egy sofőr 94 km/órával közlekedett, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki - közölték.

Hangsúlyozták, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, különösen a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket - hívták fel a figyelmet.

A rendőrség a sebességhatárok betartására kéri a közlekedőket,

hogy mindenki hazaérjen.

