Ma is jól bekezdett a magyar tőzsde
Ma is jól bekezdett a magyar tőzsde

Portfolio
Erősen indul a nap a magyar tőzsdén, az OTP, a Mol és a BUX is történelmi csúcson kezdi a napot.
A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 1 százalékos pluszban áll, így jelenleg 131 648 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét.

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Graphisoft Park és az AutoWallis teljesít, míg a leggyengébben a Rába és a Waberer's indítja a napot.

Nincs megállás, itt a tripla csúcs a magyar tőzsdén

Bróker Marcsi után itt van Bróker Józsi: százmilliókat csaltak ki jóhiszemű magyaroktól

Miért küldenek egyre több ipari eszközt aukcióra a hazai vállalatok?

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de az Opus is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Nagyon megverte a versenytársakat a magyar tőzsde

Stratégiai partnerséget jelentett be a Mol

Nagyon megverte a versenytársakat a magyar tőzsde

