Történelmi csúcs után jött a hidegzuhany: gyűlnek a felhők a világ egyik legnépszerűbb játékkonzolja felett

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A kiotói központú játékgyártó kedden erős év végi ünnepi értékesítési adatokat közölt, a rendszer azonban továbbra sem kínál olyan nagy presztízsű játékokcímeket, amelyek érdemben felpörgetnék a keresletet. A vállalat fenntartotta 350 milliárd jenes éves nettó nyereség-előrejelzését, ami elmarad az LSEG által által számon tartott 27 elemző 406 milliárd jenes várakozásától.

Az eredmények jók, a Switch 2 eladásai rekordközelben járnak, de összességében nem kiemelkedőek

– írta Atul Goyal, a Jefferies elemzője.

A rendkívül népszerű Switch utódjával kapcsolatos befektetői lelkesedés tavaly történelmi csúcsra repítette az árfolyamot, amely azonban november óta csökken. A júniusban piacra dobott Switch 2 kezdeti lendülete kulcsfontosságú a felhasználói bázis gyors kiépítéséhez és a platform hosszú távú sikeréhez.

A Nintendo az eredeti Switch életciklusát olyan kasszasikerekkel hosszabbította meg, mint a Legend of Zelda-sorozat két kiemelt epizódja. Az új konzolra azonban egyelőre kevesebb szoftver fogy, mint elődjére. A gamerek figyelméért ráadásul a Roblox és a novemberre várható Grand Theft Auto VI is versenyez.

A befektetőket az is aggasztja, hogy a memóriachipek drágulása milyen hatással lesz a Nintendo haszonkulcsára.

A vállalat közlése szerint az áremelkedés ebben a pénzügyi évben még nem befolyásolja érdemben az eredményeket, hosszabb távon azonban nyomást gyakorolhat a jövedelmezőségre.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Emanuele Cremaschi/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ