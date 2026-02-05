Nagy ütést kaptak a Rheinmetall részvényei - Mi történik a 4iG partnerénél?

A Rheinmetall részvényei több mint 6 százalékot estek csütörtök délelőtt, miután a befektetők csalódással fogadták a német fegyvergyártó idei előrejelzését, amely elmarad a piaci várakozásoktól.

A Rheinmetall árfolyama 6,4 százalékos mínuszban áll jelenleg azt követően, hogy a német fegyvergyártó friss előrejelzéseket tett ki az idei évre, amelyek gyengébbek a piaci konszenzusnál - írja a Morningstar.

A vállalat szerdán egy befektetői telefonkonferencián közölte, hogy

2026-ban 13,2 és 14,1 milliárd euró közötti csoportszintű bevétellel számol.

Ennek középértéke mintegy 12 százalékkal marad el a konszenzusos elemzői becsléstől.

A Berenberg elemzői szerint a lemaradás fő oka a védelmi szegmens vártnál gyengébb növekedése. Ez érinti a felvásárlás alatt álló Naval Vessels Lürssen tengeri üzletágat is. A Berenberg gyengének minősítette a 2026-ra adott iránymutatást, és hangsúlyozta, hogy ez kellemetlen meglepetés volt, mivel a vállalat vezetése nem adott rá kellően részletes magyarázatot.

A Rheinmetall kiemelte, hogy a most közölt előrejelzések egyelőre csak első becslések, nem pedig végleges célszámok. A védelmi üzletág árbevétele az idei évben 15–16 milliárd euró között alakulhat, ha az NVL-t is beleveszi. A beérkező megrendelések értéke elérheti a 80 milliárd eurót, így az év végére a rendelésállomány mintegy 135 milliárd euróra duzzadhat, amelyből 67 milliárd euró német védelmi szerződésekhez kapcsolódik.

A vállalat 18–20 százalékos üzemi marzsot vár az évre, valamint nagy pozitív szabad cash flow-t. Utóbbit elsősorban a védelmi szerződésekre kapott jelentős előlegek támogatják.

A fegyvergyártó új területekre is terjeszkedik, például a drónok és a tengeri védelem irányába. Emellett olyan új termékeket fejleszt, mint a Skyranger légvédelmi rendszer, amely olcsóbb megoldást kínálhat az ellenséges drónok elleni védekezésre. Az MWB Research elemzője szerint a Skyranger első ukrajnai harctéri tesztjei az év első negyedévében várhatók, és ezek eredménye meghatározó lesz a rendszer jövője szempontjából.

A Jefferies elemzői a gyengébb előrejelzéselleére továbbra is vonzónak tartják a Rheinmetallt hosszú távon. Számításaik szerint a vállalat 2030-ra akár megnégyszerezheti árbevételét. Ezt a kilátást a német védelmi költségvetés gyors bővülése, valamint a légvédelmi, rakétavédelmi és tengeri védelmi megoldások piacán történő terjeszkedés alapozhatja meg.

