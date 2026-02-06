Kiderült: nem lehet megerőszakolni az autóvásárlókat!

Mint amikor valaki szinte mindent feltesz a pirosra a rulett asztalon, aztán ijedten nézi, hogy egymás után feketét pörgetnek, úgy estek kétségbe az autógyártók, akikkel szembe jött a valóság. Egyre több vásárló vesz elektromos autót, de azok nagyon nem abban az ütemben terjednek, mint amire a gyártók számítottak. Ez a felismerés pedig nagyon sok pénzbe kerül. Újra kiderült, hogy nem lehet akármit ledugni a vevők torkán. Néhány gondolat a Stellantis mai bejelentése kapcsán.

Európában az elektromos átállást az elmúlt években sokan úgy kezelték, mintha az csak egy villanykapcsoló lenne a falon. Megnyomod, és az emberek holnaptól akkumulátoros autót vesznek, a gyártók meg holnaptól mind profittal gyártják ezeket. A valóság azonban nagyon más,

ez az egész árérzékenység, infrastruktúra és bizalom kérdése is.

Ezeket pedig nem lehet EU-s direktívákkal, rendeletekkel, meg gyártói álmokkal felgyorsítani, legfeljebb ideig óráig ösztönzőkkel megtolni. Az európai autóvásárlót (vagy akár az amerikait) egyszerűen nem lehet erőszakkal rávenni arra, hogy tömegesen olyan terméket vegyen meg, amit nem akar, nem tud kifizetni, vagy amitől tart, hogy nem passzol a mindennapi életéhez.