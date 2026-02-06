Tisztítótűz söpör végig a tőzsdéken

Tegnap még az aranyat és az ezüstöt is ütötték, ma reggel viszont már itt is jött a fordulat. Az aranypiacon ma reggel 4655 dollár volt a mélypont, onnan jött egy 5 százalékos felpattanás.

Az ezüst ma reggel 64 dolláron ütött új lokális mélypontot, de most már 15 százalékkal van feljebb az árfolyam.