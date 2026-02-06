Tisztítótűz söpör végig a tőzsdéken

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Fordulat a nemesfémeknél
Tegnap még az aranyat és az ezüstöt is ütötték, ma reggel viszont már itt is jött a fordulat. Az aranypiacon ma reggel 4655 dollár volt a mélypont, onnan jött egy 5 százalékos felpattanás.
Az ezüst ma reggel 64 dolláron ütött új lokális mélypontot, de most már 15 százalékkal van feljebb az árfolyam.
Felpattanás a kriptopiacon
Az elmúlt órákban milliméter pontosan 60 ezer dollárig ütötték le a bitcoint, és ott már akkora volt a túladottság, hogy megérkeztek a vevők, most pedig már egy gyors 10 százalékos rali után 66 ezer dollár közelében áll a jegyzés.
Az ethereum 1743 dollárig zuhant, majd onnan 11 százalékot pattant fel.
Nagy mozgások a tőkepiacokon
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,4 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,41 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,27 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,03 százalékos pluszban van.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,01 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,28 százalékot eshet, míg a FTSE 0,9 százalék mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,29 százalékot eshet, a S&P 500 0,49 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,77 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a KSH a decemberi ipari adatot, az MNB pedig a nemzetközi tartalékok januári alakulását teszi közzé. Nemzetközi szinten a német ipari termelés és folyó fizetési mérleg mellett az amerikai januári munkaerőpiaci jelentés – a nem-mezőgazdasági foglalkoztatottság és a munkanélküliségi ráta – lehet a hét csúcspontja, amelyet a Michigan-index zár a fogyasztói hangulatról szóló beszámolójával.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,8 százalékos eséssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 35,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 10,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 11,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 908,72
|-1,2%
|-0,3%
|-0,1%
|1,8%
|9,0%
|57,0%
|S&P 500
|6 798,4
|-1,2%
|-2,4%
|-1,5%
|-0,7%
|12,2%
|74,9%
|Nasdaq
|24 548,69
|-1,4%
|-5,2%
|-3,4%
|-2,8%
|13,3%
|80,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 818,04
|-0,9%
|0,8%
|3,8%
|6,9%
|38,6%
|87,0%
|Hang Seng
|26 885,24
|0,1%
|-3,9%
|2,0%
|4,9%
|30,5%
|-8,2%
|CSI 300
|4 670,42
|-0,6%
|-1,8%
|-1,0%
|0,9%
|23,1%
|-14,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 491,06
|-0,5%
|0,7%
|-1,5%
|0,0%
|13,5%
|74,2%
|CAC
|8 238,17
|-0,3%
|2,1%
|0,3%
|1,1%
|4,4%
|45,6%
|FTSE
|10 309,22
|-0,9%
|1,4%
|3,0%
|3,8%
|19,6%
|58,9%
|FTSE MIB
|45 819,57
|-1,8%
|1,7%
|-0,1%
|1,9%
|25,3%
|98,5%
|IBEX
|17 746,3
|-2,0%
|0,9%
|0,7%
|2,5%
|41,6%
|116,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|129 819,1
|-2,6%
|1,5%
|14,7%
|16,9%
|54,2%
|194,7%
|ATX
|5 637,04
|-1,9%
|1,0%
|4,5%
|5,8%
|48,7%
|87,0%
|PX
|2 775,94
|-1,0%
|0,5%
|2,3%
|3,4%
|49,5%
|161,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 360
|-3,1%
|0,3%
|11,8%
|15,0%
|71,4%
|196,3%
|Mol
|3 980
|-3,2%
|2,0%
|33,1%
|35,4%
|38,8%
|76,1%
|Richter
|11 330
|-1,4%
|6,8%
|14,4%
|14,9%
|12,0%
|34,1%
|Magyar Telekom
|1 976
|-2,4%
|0,3%
|9,2%
|10,3%
|39,5%
|400,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,9
|-2,6%
|-2,9%
|8,3%
|9,8%
|-11,9%
|10,7%
|Brent
|67,57
|-2,8%
|-4,4%
|9,3%
|11,0%
|-9,5%
|13,6%
|Arany
|4 820,95
|-2,3%
|-8,5%
|8,4%
|11,5%
|68,0%
|166,6%
|Devizák
|EURHUF
|378,9500
|-0,2%
|-0,8%
|-1,2%
|-1,3%
|-6,7%
|6,2%
|USDHUF
|321,3483
|-0,2%
|0,4%
|-2,0%
|-1,7%
|-17,5%
|8,3%
|GBPHUF
|436,5349
|-0,6%
|-0,5%
|-1,6%
|-0,9%
|-10,6%
|7,4%
|EURUSD
|1,1793
|0,0%
|-1,1%
|0,8%
|0,4%
|13,2%
|-1,9%
|USDJPY
|156,6550
|0,0%
|2,5%
|0,1%
|-0,1%
|3,0%
|48,5%
|GBPUSD
|1,3527
|-1,0%
|-1,7%
|0,2%
|0,6%
|8,1%
|-1,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|62 795
|-14,0%
|-25,7%
|-33,1%
|-29,2%
|-35,0%
|63,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,2
|-1,9%
|-0,9%
|0,9%
|0,8%
|-5,2%
|258,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,8
|-0,6%
|0,4%
|-2,5%
|-2,0%
|20,2%
|-700,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,54
|0,3%
|-1,2%
|-4,5%
|-4,8%
|-2,1%
|160,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: vm
