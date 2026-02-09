  • Megjelenítés
Brüsszel villámcsapása: belenyúlnak a WhatsApp működésébe
Brüsszel villámcsapása: belenyúlnak a WhatsApp működésébe

Az Európai Bizottság hétfőn közölte a Metával, hogy ideiglenes intézkedéseket kíván bevezetni a technológiai óriásvállalattal szemben. A brüsszeli testület előzetes álláspontja szerint a cég megsértette az uniós versenyjogi szabályokat azzal, hogy kizárta a harmadik féltől származó mesterségesintelligencia-asszisztenseket a WhatsAppból - írta meg a Cnbc.
Teresa Ribera, az EU versenyügyi biztosa kiemelte: meg kell akadályozni, hogy a domináns technológiai vállalatok jogellenesen kihasználják piaci erejüket tisztességtelen előnyök megszerzésére. Hangsúlyozta, hogy az MI-piacok rendkívül gyorsan fejlődnek, ezért gyors és célzott szabályozói beavatkozásra van szükség. Az ideiglenes intézkedések célja, hogy a vizsgálat ideje alatt is biztosítsák a versenytársak hozzáférését a WhatsApphoz, és megelőzzék a verseny helyrehozhatatlan károsodását.

A Meta tavaly októberben jelentette be a WhatsApp Business szolgáltatási feltételeinek módosítását,

amely gyakorlatilag kitiltja az alkalmazásból a harmadik féltől származó, általános célú MI-asszisztenseket.

Az új szabályok idén januárban léptek hatályba, ami a Bizottság szerint közvetlenül érinti a versenytársak európai piacra jutását.

A Meta szóvivője szerint nincs szükség uniós beavatkozásra, mivel a felhasználók továbbra is számos MI-megoldáshoz férhetnek hozzá alkalmazásboltokon, operációs rendszereken, eszközökön és weboldalakon keresztül. A vállalat álláspontja az, hogy a Bizottság tévesen feltételezi: a WhatsApp Business API kulcsfontosságú terjesztési csatorna ezeknek a chatbotoknak.

Az amerikai technológiai óriásvállalatokat az elmúlt években több jelentős uniós bírság is sújtotta szabálysértések miatt. Az Apple-t 2025 áprilisában 500 millió eurós büntetéssel sújtották, a Metának 200 millió eurót kellett fizetnie adatvédelmi jogsértés miatt, míg a Google 2,95 milliárd eurós bírságot kapott online hirdetésekkel kapcsolatos trösztellenes szabálysértésért.

