Délutáni adatokra figyelnek a piacok - Mi történik a tőzsdéken?

Hiába dől a pénz a fegyvergyártóhoz, mégis megütötték a részvényt
Dél-Korea legnagyobb védelmi vállalata, a Hanwha Aerospace részvényei kedden több mint hat százalékot estek, miután a cég a várakozásoknál gyengébb negyedéves eredményeket tett közzé - számolt be a Cnbc.
Tovább vette saját részvényeit az Opus
Tovább vette a tegnapi kereskedésben saját részvényeit az Opus Global, 64 952 darab részvényt vásárolt a BÉT-en 549,69 forintos átlagáron, összesen 35,7 millió forint értékben. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 49 669 708 darab, csoport szinten összesen 169 184 363 darab (24,23%).
Itt a mesterségesintelligecia-mánia újabb nyertese!
A SoftBank Group részvényei több mint 10 százalékkal emelkedtek a mai kereskedésben, miután távközlési leányvállalata megemelte éves előrejelzését, és további jó hír, hogy a mesterségesintelligencia-érdekeltségei jelentősen felértékelődtek - írta a Cnbc.
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,8 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel főként emelkedés látszik, a japán tőzsde szárnyal, a Nikkei 2,2 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,4 százalékot emelkedett, míg a Shanghai Composite 0,1 százalékot erősödött.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és a CAC 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE minimálisan emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 szintén 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,2 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma a tengerentúlra szegeződik a tekintet: az Egyesült Államokból érkező délutáni kiskereskedelmi forgalmi adatok adnak képet az amerikai fogyasztók erejéről és a gazdasági növekedés motorjáról, emellett a bérköltségek, valamint az export-import árak alakulása is érkezik, ami az inflációs kilátások szempontjából lehet meghatározó.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 17,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,1 százalékos emelkedéssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 31,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 10,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 17,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 135,87
|0,0%
|1,5%
|1,3%
|4,3%
|13,2%
|59,8%
|S&P 500
|6 964,82
|0,5%
|-0,2%
|0,0%
|1,7%
|15,6%
|78,1%
|Nasdaq
|25 268,14
|0,8%
|-1,8%
|-1,9%
|0,1%
|17,6%
|84,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|56 363,94
|3,9%
|7,0%
|8,5%
|12,0%
|45,3%
|91,0%
|Hang Seng
|27 027,16
|1,8%
|0,9%
|3,0%
|5,4%
|27,9%
|-8,3%
|CSI 300
|4 719,06
|1,6%
|2,5%
|-0,8%
|1,9%
|21,2%
|-17,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 014,87
|1,2%
|0,9%
|-1,0%
|2,1%
|14,8%
|78,5%
|CAC
|8 323,28
|0,6%
|1,7%
|-0,5%
|2,1%
|4,4%
|46,2%
|FTSE
|10 386,23
|0,2%
|0,4%
|2,6%
|4,6%
|19,4%
|59,0%
|FTSE MIB
|46 822,81
|2,1%
|1,8%
|2,4%
|4,2%
|26,4%
|101,0%
|IBEX
|18 195,1
|1,4%
|0,4%
|3,1%
|5,1%
|43,4%
|124,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|129 854,1
|-0,1%
|1,1%
|11,5%
|17,0%
|49,7%
|191,7%
|ATX
|5 753,52
|1,6%
|1,7%
|6,5%
|8,0%
|48,3%
|91,8%
|PX
|2 772,57
|0,5%
|-0,1%
|0,8%
|3,2%
|44,7%
|161,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 410
|-0,2%
|0,0%
|10,4%
|15,1%
|62,9%
|198,9%
|Mol
|3 876
|-1,7%
|0,5%
|21,1%
|31,8%
|34,4%
|66,2%
|Richter
|11 670
|1,7%
|7,3%
|13,5%
|18,3%
|11,7%
|35,7%
|Magyar Telekom
|1 986
|0,2%
|-2,6%
|6,7%
|10,8%
|42,1%
|396,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,53
|1,2%
|4,8%
|9,4%
|12,7%
|-9,5%
|10,6%
|Brent
|69,06
|1,4%
|4,0%
|9,0%
|13,5%
|-7,5%
|12,9%
|Arany
|5 063,88
|2,5%
|7,8%
|12,4%
|17,1%
|76,3%
|175,5%
|Devizák
|EURHUF
|376,5250
|-0,4%
|-1,3%
|-2,4%
|-1,9%
|-7,2%
|5,1%
|USDHUF
|316,0756
|-1,2%
|-2,3%
|-4,6%
|-3,3%
|-19,4%
|6,8%
|GBPHUF
|432,9399
|-0,6%
|-2,0%
|-2,6%
|-1,7%
|-11,1%
|6,1%
|EURUSD
|1,1913
|0,8%
|1,0%
|2,3%
|1,4%
|15,2%
|-1,5%
|USDJPY
|156,8400
|0,0%
|0,8%
|-0,7%
|0,1%
|3,6%
|50,0%
|GBPUSD
|1,3680
|0,5%
|0,4%
|1,9%
|1,7%
|10,2%
|-0,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|70 094
|-0,6%
|-10,9%
|-22,6%
|-21,0%
|-27,4%
|50,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,2
|-0,1%
|-1,8%
|0,8%
|0,9%
|-6,4%
|263,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,8
|-0,2%
|-1,0%
|-1,0%
|-2,2%
|19,0%
|-683,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,6
|-0,2%
|0,2%
|-2,4%
|-3,9%
|0,3%
|169,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images
Paradigmaváltás történik a világ legértékesebb cégeinél - Ez a te befektetéseidet is érintheti
