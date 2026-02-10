Hiába dől a pénz a fegyvergyártóhoz, mégis megütötték a részvényt

A negyedik negyedéves bevétel éves összevetésben 72,56 százalékkal, 8,33 ezer milliárd wonra nőtt, de elmaradt az elemzők által várt 8,64 ezer milliárd wontól. Az adózás előtti eredmény 72 százalékkal, 602 milliárd wonra esett vissza, ami

jócskán elmaradt a konszenzustól, a piaci várakozásokhoz képest mindössze a fele lett.

Az üzemi eredmény 16 százalékkal csökkent, a nettó profit pedig 54 százalékkal zuhant, utóbbi azonban meghaladta a várakozásokat.

Az éves bevétel több mint kétszereződött tavaly, 137 százalékkal emelkedett és az egymást követő negyedik évben számolt be rekord üzemi eredményről a cég. Az orosz–ukrán háború kitörése óta jelentősen megugrott a kereslet a Hanwha fegyverrendszerei iránt. A vállalat 2022 óta több európai országnak – köztük Lengyelországnak, Észtországnak, Romániának és Norvégiának – szállít K9 Thunder önjáró lövegeket, valamint Chunmoo típusú rakéta-sorozatvetőket.

A társaság részvényei az idei év eleje óta közel 19 százalékot erősödtek, folytatva az elmúlt két év szárnyalását, ma reggel azonban a gyorsjelentésre több mint 6 százalékot esett a papír. A Hanwha jelenleg a Kospi tőzsdeindex 11. legnagyobb vállalata, piaci értéke mintegy 42 milliárd dollár.

Címlapkép forrása: Hanwha