Leállás az egyik magyar nagybanknál, a fióki ügyintézés is szünetel
Üzlet

MTI
Technikai hiba miatt átmenetileg nem elérhetőek az MBH Bank elektronikus csatornái, kivéve az MBH Netbank (korábban BB) felületet - közölte a pénzintézet kedden az MTI-vel.

Hozzátették:

a fióki ügyintézés is szünetel.

Ugyanakkor az ügyfelek a bankkártyájukat zavartalanul tudják használni aktuális egyenlegük erejéig.

Közölték, hogy a bank munkatársai nagy erővel dolgoznak a hiba elhárításán.

