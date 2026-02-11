  • Megjelenítés
Letartóztatták a Bászna Gabona vezérigazgatóját
Üzlet

Letartóztatták a Bászna Gabona vezérigazgatóját

MTI
Letartóztatta a Nyíregyházi Járásbíróság a Bászna Gabona Zrt. csaknem tízmilliárd forintos sikkasztással gyanúsított vezérigazgatóját.

A Nyíregyházi Törvényszék az MTI-hez szerdán eljutatott közleményében azt írta:

a különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények miatt indult eljárásban a nyomozási bíró egy hónapra rendelte el a gyanúsított letartóztatását.

A megalapozott gyanú szerint a férfi egyedüli, önálló képviseletére feljogosított vezérigazgatója volt annak a mátészalkai telephelyű zrt.-nek, melynek fő tevékenysége gabona, feldolgozatlan dohány, vetőmag-nagykereskedelem, valamint ezen termékek raktározása és tárolása volt. A felvásárlásokat és értékesítéseket területi képviselői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók szervezték, azonban az adásvételi- és tárolási szerződések aláírására kizárólag a gyanúsított volt jogosult, és az ő engedélyével lehetett terményt is elszállítani a zrt. telephelyeiről - ismertették.

A bírósági közlemény szerint 2025 márciusa és decembere között a gyanúsított tizenöt gazdasági társasággal kötött adásvételi szerződést és raktározási megállapodást, azonban a vevők által rábízott termények jelentős része a cég telephelyein nem volt fellelhető, a kitárolási kérelmeket nem, vagy csak részben teljesítették.

Még több Üzlet

Figyelmeztetés érkezett: veszélyben Németország ipari nagyhatalmi státusza

Gyengélkedett ma a magyar tőzsde, estek a blue chipek

Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Ezzel a gyanúsított összesen több mint 9 milliárd 927 millió forint értékben károsította meg a sértetteket - olvasható a végzésben.

A férfit a nyomozóhatóság kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmények elkövetésével gyanúsítja, melyek miatt bűnösségének megállapítása esetén - a halmazati szabályokat is figyelemebe véve - akár 15 évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel büntethető.

A bíróság a letartóztatást úgy indokolta, a gyanúsított jelentős magánvagyonnal rendelkezik, ami lehetővé tenné, hogy huzamosabb ideig lakóhelyétől távol tartózkodjon, így fennáll a veszélye annak, hogy szabadlábra helyezése esetén a hatóságok elől elszökne vagy elrejtőzne, illetve a még ki nem hallgatott tanúk befolyásolásával megnehezítené a bizonyítást.

A nyomozás kezdeti szakban van, az eljárás során számos tanú kihallgatása várható - olvasható a törvényszék közleményében.

A végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Összeomlott Ukrajna támogatása, nagy bejelentésre készül Zelenszkij - Híreink az ukrán frontról szerdán
Rekordgyorsasággal menekítik a pénzüket az ultragazdagok
Súlyos hiba a kriptotőzsdén: így omlott össze a bitcoin egyetlen kínos tévedés miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility