Gigantikus techcégek fogtak össze, nagy válaszlépésre szánták el magukat

A Microsoft és az Ericsson vezetésével pénteken indult útjára a Trusted Tech Alliance nevű kezdeményezés. Céljuk, hogy öt alapelv mentén garantálják a technológia biztonságos használatát, függetlenül a fejlesztés helyszínétől. A szövetség az első összehangolt vállalati válaszlépés az adattárolás helyszíne és a digitális szuverenitás kérdése körül kialakult, növekvő nemzetközi aggodalmakra. Ez a bizonytalanság különösen azóta fokozódott, hogy Donald Trump elnöksége alatt az Egyesült Államok egyre inkább elzárkózó politikát folytat.
A szövetség tagjai között olyan cégek találhatók, mint
- az Anthropic,
- az Amazon Web Services,
- a Google anyavállalata (Alphabet),
- az indiai Reliance Jio Platforms,
- a finn Nokia,
- a kanadai Cohere,
- a japán NTT és
- a német SAP.
A tagok a hálózati konnektivitás, a felhőinfrastruktúra, a félvezetők, a szoftverfejlesztés és a mesterséges intelligencia területén tevékenykednek.
Az öt alapelv az erős vállalatirányítást, az etikus működést, a biztonságos technológiafejlesztést, a globális biztonsági szabványok ellátási láncokra kiterjedő betartását, valamint a nyílt digitális környezet támogatását írja elő.
Brad Smith, a Microsoft elnöke elmondta: a csatlakozó vállalatok öntanúsítással vállalják az elvek betartását, de a keretrendszer független értékelések lehetőségét is tartalmazza.
Az Ericsson és a Microsoft tavaly év közepén kezdte meg az egyeztetéseket a szövetség létrehozásáról. Börje Ekholm, az Ericsson vezérigazgatója szerint a szuverenitás fogalma könnyen kereskedelmi akadállyá válhat. "Nincs olyan ország a világon, amely egyedül képes lenne a teljes technológiai szuverenitásra" – fogalmazott.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
