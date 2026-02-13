Gigantikus techcégek fogtak össze, nagy válaszlépésre szánták el magukat

Tizenöt globális technológiai vállalat hozott létre szövetséget a digitális bizalom erősítésére, miközben egyre több ország igyekszik csökkenteni technológiai függőségét az Egyesült Államoktól.

A Microsoft és az Ericsson vezetésével pénteken indult útjára a Trusted Tech Alliance nevű kezdeményezés. Céljuk, hogy öt alapelv mentén garantálják a technológia biztonságos használatát, függetlenül a fejlesztés helyszínétől. A szövetség az első összehangolt vállalati válaszlépés az adattárolás helyszíne és a digitális szuverenitás kérdése körül kialakult, növekvő nemzetközi aggodalmakra. Ez a bizonytalanság különösen azóta fokozódott, hogy Donald Trump elnöksége alatt az Egyesült Államok egyre inkább elzárkózó politikát folytat.

A szövetség tagjai között olyan cégek találhatók, mint

az Anthropic,

az Amazon Web Services,

a Google anyavállalata (Alphabet),

az indiai Reliance Jio Platforms,

a finn Nokia,

a kanadai Cohere,

a japán NTT és

a német SAP.

A tagok a hálózati konnektivitás, a felhőinfrastruktúra, a félvezetők, a szoftverfejlesztés és a mesterséges intelligencia területén tevékenykednek.

Az öt alapelv az erős vállalatirányítást, az etikus működést, a biztonságos technológiafejlesztést, a globális biztonsági szabványok ellátási láncokra kiterjedő betartását, valamint a nyílt digitális környezet támogatását írja elő.

Brad Smith, a Microsoft elnöke elmondta: a csatlakozó vállalatok öntanúsítással vállalják az elvek betartását, de a keretrendszer független értékelések lehetőségét is tartalmazza.

Az Ericsson és a Microsoft tavaly év közepén kezdte meg az egyeztetéseket a szövetség létrehozásáról. Börje Ekholm, az Ericsson vezérigazgatója szerint a szuverenitás fogalma könnyen kereskedelmi akadállyá válhat. "Nincs olyan ország a világon, amely egyedül képes lenne a teljes technológiai szuverenitásra" – fogalmazott.

Forrás: Reuters

