Jelentős túljegyzéssel zárta 100 millió eurós kötvényprogramját a Wing

Az utolsó, még lejegyezhető, 34,8 millió euró névértékű kötvénycsomagra 57,64 millió euró összértékű vételi ajánlat érkezett a Wingnél, 6%-os fix kamatozás mellett. Ezzel a társaság kezdeményezte a WINGHOLDING 2029/I kötvény bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére - közölte a cég.

A 100 millió eurós kötvényprogram lezárult, a hároméves futamidejű, 6%-os hozammal kibocsátott kötvények iránt a jegyzés során a meghirdetett mennyiséget meghaladó kereslet mutatkozott – jellemezte a tranzakciót Noah Steinberg, a Wing Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A csoport 2016 óta jelen van a hazai tőkepiacon, kötvényprogramjai révén az értéktőzsdén is. Stratégiájának része a diverzifikált portfólióépítés és a közép-európai régióban folytatott fejlesztési tevékenység.

2025-ben a Wing magyarországi portfóliójában a lakó-, iroda-, ipari, hotel- és kiskereskedelmi szegmensek egyaránt aktívak voltak, a bérbeadottság stabil maradt. A csoport mindhárom országban a lakóingatlan-fejlesztésekre helyezte a hangsúlyt, miközben előkészítette a következő évek fejlesztéseit.

