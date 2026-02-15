200 fős leépítés jön az OTP Banknál

Az utóbbi időszakban az OTP Bank jelentős eredményeket ért el a digitális fejlesztések terén, különös tekintettel az ügyfélélmény javítására és a szolgáltatásbiztonság megerősítésére. A pénzintézet álláspontja szerint azonban az eredmények megőrzéséhez szerkezeti átalakításokra van szükség.

A bank kommunikációs részlege a Telex megkeresésére válaszolva kifejtette:

a siker fenntarthatósága és a kivívott versenypozíció biztosítása megköveteli, hogy a bank a következő időszakban több figyelmet fordítson a működés egyszerűsítésére és a költséghatékonyság javítására.

A tervezett átalakítás részeként a pénzintézet újragondolja digitalizációs programjainak prioritásait, valamint racionalizálja az eddig alkalmazott technológiai megoldásokat.

A tájékoztatás szerint a változások érintik a bank Digitális Divíziójának létszámát is, amely közel 200 fővel fog csökkenni.

A lépések célja egy a jelenleginél is hatékonyabb, jövőorientált és fenntartható működés kialakítása. Ez a struktúra hosszú távon is támogatja a bank stratégiai céljait, a fejlesztési hatékonyság növelésén keresztül pedig szolgálja az ügyfélélmény további erősítését.

A Telex értesülései alapján az érintett munkavállalók hivatalos tájékoztatása a közeljövőben várható.

