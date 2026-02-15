200 fős leépítés jön az OTP Banknál

Az utóbbi időszakban az OTP Bank jelentős eredményeket ért el a digitális fejlesztések terén, különös tekintettel az ügyfélélmény javítására és a szolgáltatásbiztonság megerősítésére. A pénzintézet álláspontja szerint azonban az eredmények megőrzéséhez szerkezeti átalakításokra van szükség.
A bank kommunikációs részlege a Telex megkeresésére válaszolva kifejtette:
a siker fenntarthatósága és a kivívott versenypozíció biztosítása megköveteli, hogy a bank a következő időszakban több figyelmet fordítson a működés egyszerűsítésére és a költséghatékonyság javítására.
A tervezett átalakítás részeként a pénzintézet újragondolja digitalizációs programjainak prioritásait, valamint racionalizálja az eddig alkalmazott technológiai megoldásokat.
A tájékoztatás szerint a változások érintik a bank Digitális Divíziójának létszámát is, amely közel 200 fővel fog csökkenni.
A lépések célja egy a jelenleginél is hatékonyabb, jövőorientált és fenntartható működés kialakítása. Ez a struktúra hosszú távon is támogatja a bank stratégiai céljait, a fejlesztési hatékonyság növelésén keresztül pedig szolgálja az ügyfélélmény további erősítését.
A Telex értesülései alapján az érintett munkavállalók hivatalos tájékoztatása a közeljövőben várható.
Címlapkép forrása: Portfolio
Napok lehetnek hátra az újabb kockázati sokkig – egész szektorok értékeltsége és megtérülése dőlhet be
Amíg senki nem figyelt, nyomás alá került a világ két legnagyobb gazdasági piaca.
Több mint 100 kilométer per órás szél tombol Magyarországon - Budapestre is figyelmeztetés van érvényben
Nagy fennakadások vannak a vonatközlekedésben.
Meghozta a döntést Magyarország szomszédja: hamarosan beléphetnek Trump Béketanácsába
Az egy milliárd dollárt is ki tudnák fizetni, ami ennek feltétele.
Akár megfizethetetlenné válhatnak a lakásbiztosítások? A klímaváltozás ezt is okozhatja
Felmerül a kérdés, hogy a biztosítók képesek lesznek-e még fedezetet nyújtani.
Megint probléma van az Artemis-2-vel: csúnya hiba hátráltatja a NASA történelmi küldetését
Közeleg az újabb indítási dátum.
Ukrán drónok csaptak le: súlyos támadás érte Oroszország egyik kulcsfontosságú olajkikötőjét
Jelentős károk keletkeztek.
Olyan történhet az amerikai gazdaságban, amiből egyszer már nagy pofon lett
Ősszel még nagyon másról volt szó.
Modi és Macron csúcstalálkozója óriási fegyverüzletet hozhat
Indiába látogat a francia köztársasági elnök.
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Bankváltás ingyenes számlára: a leggyakoribb kérdések és félreértések 2026-ban
Évente több tízezer forintot spórolhatnánk egy ingyenes számlával, mégis maradunk a fizetős bankszámlánál - miért? A legtöbben a bankváltás során feltételezett macerától tartanak: papí
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
LOI a gyakorlatban: vételi szándékból tranzakció
A cégvásárlási folyamatban a szándéknyilatkozat/indikatív ajánlat ("LOI" - letter of intent) gyakran olyan fordulópont, amikor a felek írásban is rögzítik a tranzakció fő feltételein
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Top 10 osztalék részvény - 2026. február
Február másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!