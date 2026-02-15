Elhagyják az AI-fellegvárát a kutatók, egymással összefüggő válságokról suttognak: "veszélyben a világ"

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Biztonsági aggályok

A szilícium-völgyi technológiai szektorban egyre látványosabb a szakadék a biztonságot előtérbe helyező kutatók és a profitmaximalizálásra törekvő vállalatvezetés között. Sharma az Anthropicnál többek között az MI által támogatott bioterrorizmus kockázatait és a generatív modellek emberi viselkedésre gyakorolt hatását vizsgálta. Döntését az X-en (korábban Twitter) közzétett levelében indokolta. Úgy véli, a fenyegetés nem csupán az MI-ből vagy a biológiai fegyverekből ered, hanem

egymással összefüggő válságok sorozatából, amelyek éppen most bontakoznak ki.

Sharma kritikája szerint még az olyan, magukat biztonságközpontúnak beállító cégeknél is, mint az Anthropic, a versenykényszer gyakran felülírja az alapvető értékeket. "Újra és újra láttam, milyen nehéz hagyni, hogy valóban az értékeink irányítsák a tetteinket" – írta. Hozzátette, hogy a jövőben inkább irodalommal szeretne foglalkozni, és visszaköltözik az Egyesült Királyságba. Úgy fogalmazott, hogy a költészet felé fordul, és "láthatatlanná" szeretne válni.

Az OpenAI-t is faképnél hagyta egy kutató

Mrinank Sharma távozása nem egyedi eset: ugyanazon a héten az OpenAI egyik kutatója is otthagyta a ChatGPT fejlesztőjét. Zoë Hitzig, a ChatGPT-t fejlesztő cég kutatója és közgazdásza is bejelentette felmondását

tiltakozásul a csevegőrobotban megjelenő reklámok ellen.

Az ő döntése közvetlenül ahhoz a lépéshez köthető, hogy a cég megkezdte a hirdetések tesztelését a ChatGPT felületén. Hitzig a New York Timesban publikált véleménycikkében arra figyelmeztetett, hogy az MI-modellek reklámokkal történő bevételszerzése veszélyes precedenst teremthet.

Hitzig érvelése szerint a felhasználók gyakran a legintimebb titkaikat, egészségügyi problémáikat vagy párkapcsolati válságaikat osztják meg a chatbottal, abban a hitben, hogy egy elfogulatlan, hátsó szándék nélküli entitással kommunikálnak. Ezt az adatmennyiséget a kutató "az emberi őszinteség példátlan archívumának" nevezte.

Aggodalma szerint ha egy vállalat gazdasági motorja ezen interakciók kihasználására épül, az arra ösztönzi a céget, hogy megkerülje saját biztonsági szabályait – hasonlóan ahhoz, ahogy az a közösségimédia-óriásoknál, például a Facebooknál történt az elmúlt évtizedben.

A helyzet iróniája, hogy az Anthropic és az OpenAI között éppen a reklámok kérdésében zajlik éles kommunikációs háború. Az Anthropic – amelyet korábban az OpenAI-ból kivált, a biztonság miatt aggódó fejlesztők alapítottak – nemrég reklámkampányt indított, amelyben kritizálta riválisát a hirdetések bevezetése miatt. Válaszul Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója "hazugnak" nevezte az Anthropicot, és azzal vádolta, hogy drága terméket kínál a gazdagoknak, míg az OpenAI reklámalapú modellje szerinte a szélesebb körű hozzáférést segíti.

A kutatók távozása azonban túlmutat két cég vitáján. Az iparágban tapasztalható kiégés és elégedetlenség mára általános jelenséggé vált. Elon Musk MI-cége, az xAI szintén komoly veszteségeket szenvedett el: a vállalat tizenkét társalapítójából mára hatan távoztak, köztük két kulcsember is a héten mondott le. Bár a konkrét okok eltérőek lehetnek, a tendencia egyértelmű: a generatív mesterséges intelligencia rohamos piacosodása és a verseny fokozódása egyre inkább kiszorítja vagy távozásra készteti azokat a szakembereket, akik elsősorban a technológia biztonságos és etikus fejlesztését tartják szem előtt.

Európában szigorúbb a szabályozás

Az európai gazdaság egyik legnagyobb dilemmája jelenleg nagyon is kapcsolódik a fentiekhez, ez a feladat a mesterséges intelligencia optimális felhasználási szintjének megtalálása, és a fent említett problémák kezelése. Szakértők szerint mind az elégtelen, mind pedig a túlzott alkalmazás jelentős gazdasági következményekkel járhat. Az európai mesterségesintelligencia-rendelet (EU AI Act) ezekre a kihívásokra kíván válaszokat adni.

Az AI-technológiák kihasználatlansága esetén az Európai Unió lemaradhat a globális versenyben. Ez nemcsak gazdasági stagnálást okozhat, hanem olyan stratégiai programok megvalósítását is veszélyeztetheti, mint például a zöld átállás. A visszafogott alkalmazás mögött több tényező állhat:

a lakosság és a vállalati szféra bizalomhiánya,

az elégtelen infrastrukturális háttér,

a forráshiány, valamint az európai digitális piacok széttagoltsága,

amely akadályozza a gépi tanuláshoz szükséges adatmennyiség összegyűjtését.

Európa szerint gazdasági erőforrások pazarlásához vezethet, ha olyan projektekbe fektetnek, amelyek végül nem hoznak valós társadalmi vagy üzleti hasznot. Kockázatot jelent az is, ha a technológiát olyan területeken próbálják használni, amelyekre alapvetően alkalmatlan.

A jogi felelősség meghatározása az egyik legégetőbb kérdés a technológia terjedésével kapcsolatban. Különösen bonyolult helyzetet teremt, amikor például autonóm járművek baleseteinél kell megállapítani, hogy a tulajdonost, a gyártót vagy esetleg a szoftver fejlesztőjét terheli-e a kártérítési kötelezettség. A túlságosan megengedő szabályozás alááshatja a fogyasztói bizalmat, míg az indokolatlanul szigorú előírások visszavethetik az innovációt.

Az alapvető jogok védelme terén is számos aggály merül fel. Az algoritmusok működését meghatározó adatok és tervezési elvek – akár szándékosan, akár véletlenül – torzításokat tartalmazhatnak. Ez különösen problémás lehet munkaerő-felvételi döntéseknél, hitelelbírálásoknál vagy büntetőeljárásokban, ahol etnikai származás, nem vagy életkor alapján történő diszkrimináció valósulhat meg.

A személyes adatok védelme szintén kiemelt jelentőségű. Az arcfelismerő technológiák és az online tevékenységek nyomon követése révén az MI képes olyan következtetések levonására, amelyeket az érintettek nem láthattak előre. A deepfake-technológia – amely rendkívül élethű, hamis videók, hangfelvételek és képek létrehozását teszi lehetővé – nemcsak egyéni szinten okozhat kárt, hanem demokratikus folyamatokat is veszélyeztethet választások manipulálásával vagy a közvélemény megosztásával.

A munkaerőpiac átalakulása elkerülhetetlen következménye lesz az AI térnyerésének. Míg egyes munkakörök megszűnnek, új pozíciók is létrejönnek. Az átmenet sikeres kezeléséhez azonban átfogó oktatási és átképzési programokra lesz szükség.

Versenyjogi szempontból aggályos lehet, hogy az adatvagyonnal rendelkező nagyvállalatok monopolhelyzetbe kerülhetnek, kiszorítva kisebb versenytársaikat a piacról. A fizikai környezetben működő, illetve az emberi testbe beültetett MI-alkalmazások biztonsági kockázatot jelentenek hibás tervezés, helytelen használat vagy külső kibertámadások esetén.

Az átláthatóság hiánya szintén komoly kérdéseket vet fel. Nem mindig egyértelmű a felhasználók számára, hogy algoritmussal vagy emberrel kommunikálnak-e, illetve hogy online viselkedésük alapján személyre szabott – és esetleg manipulatív – ajánlatokat kapnak.

Közel lehet az AGI?

Korábban több kutató a szuperintelligencia megjelenését tartotta veszélyesnek, az emberi intelligenciát elérő, illetve azt meghaladó általános mesterséges intelligencia ugyanakkor már nincs is messze tűlünk, sőt, egyes területeken már itt is vagyunk.

Az elmúlt évben a technológia terén egyértelműen szinte minden a mesterséges intelligencia fejlődéséről szólt, a vezető AI-vállalatok pedig rendkívüli tempóban dobták idén piacra az újabbnál újabb megoldásaikat. Bár az év során sokan tartottak az "AI lufi" kidurranásától, a benchmarkok alapján az új modellek messze felülmúlták a tavalyiakat, bizonyos területeken pedig már meg is haladták az emberek képességeit.

Az LLM-ek mérhető tudása azonban csak az egyik fontos tényező: az automatikus működés a másik elem, amelyről idén gyakran szó esett, különösen az általános mesterséges intelligencia (AGI) elérésével kapcsolatos várakozásokra utalva.

Általánosságban elmondható, hogy az elmúlt években a legerősebb modellek elkezdték megközelíteni az emberi szakértők tudásszintjét is, bizonyos területeken pedig a mérések szerint meg is haladhatták azt. A Stanford Egyetem 2025 elején kiadott AI Indexe rámutat, hogy

a vezető AI-rendszerek a jól formalizálható feladatok (pl.: képfelismerés) terén már a 2010-es években meghaladták az emberi képességeknek megfeleltethető szintet.

A komplexebb feladatok (pl.: szövegértés, akadémiai szintű kutatási kérdések) esetén pedig ez jelentősen később, 2022 után következett be.

2024-ben és 2025-ben az egyik legjelentősebb terület a reasoning (gondolkodási) képességek továbbfejlesztése volt.

Bár kockázatok ezzel kapcsolatban a jelek szerint igenis léteznek, bízzunk benne, hogy a következő időszakban nem a világvégéhez, hanem egy általánosságban élhetőbb, gazdagabb világot hoz el a mesterséges intelligencia az emberiségnek.

