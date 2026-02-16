  • Megjelenítés
Amerikai sztárelőadó nyitja meg a Portfolio AI in Business rendezvényét
Amerikai sztárelőadó nyitja meg a Portfolio AI in Business rendezvényét

Portfolio
A mesterséges intelligencia ma már nem csupán technológiai kérdés: üzleti döntés, szervezeti átalakulás és – egyre gyakrabban – projektmenedzsment-kihívás is. A Portfolio március 18-ai AI in Business rendezvényének nyitóelőadója Kathleen Walch lesz, aki a világ egyik legismertebb, gyakorlatorientált AI-projektmegvalósítási szakértője. Az első előadóinkat már bejelentettük, további részletek és regisztráció itt!

AI-bevezetés a fókuszban

AI in Business rendezvényünk nyitóelőadója Kathleen Walch lesz. A szakember a Project Management Institute (PMI) AI Engagement and Community igazgatója, ahol azon dolgozik, hogy a projektmenedzsment szakma felelősségteljes módon tudja bevezetni és skálázni az AI-megoldásokat. Munkájának középpontjában az oktatás, a közösségépítés és a valós vállalati tapasztalatok összekapcsolása áll – vagyis pontosan az a három terület, amely meghatározza, hogy

egy AI-kezdeményezés üzletileg valóban sikerre vihető-e.

A PMI-hez a Cognilytica felvásárlása után csatlakozott, így a stratégiai szakmai szervezet és a piaci AI-gyakorlat határmezsgyéjén mozog: egyszerre lát rá a módszertanokra, a készségfejlesztésre és arra, hogyan lehet a legjobb megközelítéseket átültetni a mindennapi vállalati működésbe.

Kathleen Walch
Project Management Institute, Director, AI Engagement and Community
Kathleen Walch is Director of AI Engagement and Community at Project Management Institute (PMI), where she focuses on advancing practical, responsible AI adoption across the project management profess
CPMAI: módszertan, amelyet Fortune 1000 cégek is használnak

Kathleen Walch neve szorosan összeforrt a Cognitive Project Management for AI (CPMAI) módszertannal, amelyet a Cognilyticánál társszerzőként fejlesztett ki. A CPMAI-t világszerte Fortune 1000 vállalatok, kormányzati ügynökségek, valamint számos civil és nemzetközi szervezet alkalmazza AI- és fejlett adatprojektek sikeres tervezésére és irányítására.

Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Warner Bros: csalogató ajánlatot tett a Paramount

Kiderült az igazság az elektromos autókról: óriási pofont kaptak a világ legnagyobb gyártói

A módszertan gyorsan vált az AI-projektmenedzsment egyik de facto szabványává, és Kathleen maga is rendelkezik CPMAI+E tanúsítvánnyal – vagyis nemcsak kutatója és fejlesztője, hanem hiteles gyakorlója is annak a keretrendszernek, amely segít csökkenteni az AI-projektek tipikus kockázatait:

  • a rosszul definiált üzleti célokat,
  • az adathozzáférési problémákat,
  • a szervezeti ellenállást
  • vagy a skálázás elakadásaiból fakadó veszteségeket.

Kathleen Walch nemcsak szakmai vezető, hanem dinamikus előadó, kutató és gondolatvezető is a feltörekvő technológiai best practice-ek területén. Világszerte keresett szereplő konferenciákon és szakmai rendezvényeken, ahol közérthetően, ugyanakkor kifejezetten gyakorlati szemlélettel beszél arról, hogyan lehet az AI-t „pilotból” üzletileg fenntartható, kontrollált működéssé alakítani.

Emellett az AI Today podcast házigazdája, és rendszeres szerző olyan meghatározó üzleti és technológiai felületeken, mint a CIO, Fortune, Forbes vagy a TechTarget SearchAI.

Kathleen pályája a technológiai és adatszemlélet mellett erős üzleti megközelítést is hoz: marketinges háttérrel, adatközpontú elemzőként szerzett tapasztalatot, ami később fontos alapot adott a CPMAI kialakításához is.

AI in Business rendezvényünkön Kathleen Walch nyitóelőadóként azt a kérdést helyezheti fókuszba, amely ma a legtöbb vezetőt foglalkoztatja: hogyan lesz az AI-ból valódi üzleti eredmény, és hogyan lehet az AI-projekteket olyan módon irányítani, hogy azok ne csak technológiailag működjenek, hanem szervezetileg is „megérkezzenek” – felelősen, mérhetően, skálázhatóan.

AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

