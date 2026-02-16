Amerikai sztárelőadó nyitja meg a Portfolio AI in Business rendezvényét

AI-bevezetés a fókuszban
AI in Business rendezvényünk nyitóelőadója Kathleen Walch lesz. A szakember a Project Management Institute (PMI) AI Engagement and Community igazgatója, ahol azon dolgozik, hogy a projektmenedzsment szakma felelősségteljes módon tudja bevezetni és skálázni az AI-megoldásokat. Munkájának középpontjában az oktatás, a közösségépítés és a valós vállalati tapasztalatok összekapcsolása áll – vagyis pontosan az a három terület, amely meghatározza, hogy
egy AI-kezdeményezés üzletileg valóban sikerre vihető-e.
A PMI-hez a Cognilytica felvásárlása után csatlakozott, így a stratégiai szakmai szervezet és a piaci AI-gyakorlat határmezsgyéjén mozog: egyszerre lát rá a módszertanokra, a készségfejlesztésre és arra, hogyan lehet a legjobb megközelítéseket átültetni a mindennapi vállalati működésbe.
CPMAI: módszertan, amelyet Fortune 1000 cégek is használnak
Kathleen Walch neve szorosan összeforrt a Cognitive Project Management for AI (CPMAI) módszertannal, amelyet a Cognilyticánál társszerzőként fejlesztett ki. A CPMAI-t világszerte Fortune 1000 vállalatok, kormányzati ügynökségek, valamint számos civil és nemzetközi szervezet alkalmazza AI- és fejlett adatprojektek sikeres tervezésére és irányítására.
A módszertan gyorsan vált az AI-projektmenedzsment egyik de facto szabványává, és Kathleen maga is rendelkezik CPMAI+E tanúsítvánnyal – vagyis nemcsak kutatója és fejlesztője, hanem hiteles gyakorlója is annak a keretrendszernek, amely segít csökkenteni az AI-projektek tipikus kockázatait:
- a rosszul definiált üzleti célokat,
- az adathozzáférési problémákat,
- a szervezeti ellenállást
- vagy a skálázás elakadásaiból fakadó veszteségeket.
Kathleen Walch nemcsak szakmai vezető, hanem dinamikus előadó, kutató és gondolatvezető is a feltörekvő technológiai best practice-ek területén. Világszerte keresett szereplő konferenciákon és szakmai rendezvényeken, ahol közérthetően, ugyanakkor kifejezetten gyakorlati szemlélettel beszél arról, hogyan lehet az AI-t „pilotból” üzletileg fenntartható, kontrollált működéssé alakítani.
Emellett az AI Today podcast házigazdája, és rendszeres szerző olyan meghatározó üzleti és technológiai felületeken, mint a CIO, Fortune, Forbes vagy a TechTarget SearchAI.
Kathleen pályája a technológiai és adatszemlélet mellett erős üzleti megközelítést is hoz: marketinges háttérrel, adatközpontú elemzőként szerzett tapasztalatot, ami később fontos alapot adott a CPMAI kialakításához is.
AI in Business rendezvényünkön Kathleen Walch nyitóelőadóként azt a kérdést helyezheti fókuszba, amely ma a legtöbb vezetőt foglalkoztatja: hogyan lesz az AI-ból valódi üzleti eredmény, és hogyan lehet az AI-projekteket olyan módon irányítani, hogy azok ne csak technológiailag működjenek, hanem szervezetileg is „megérkezzenek” – felelősen, mérhetően, skálázhatóan.
