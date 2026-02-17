Ilyet is ritkán látni: leminősítette az amerikai tech részvényeket a UBS

Ulrike Hoffmann-Burchardi, a UBS globális részvénybefektetésekért felelős vezetője kedden kifejtette:
egyre nehezebb megválaszolni azt a kérdést, hogyan térülnek majd meg a mesterséges intelligenciára fordított hatalmas beruházások.
Az AI-fejlesztések mára a GDP 2 százalékát teszik ki. Bár a globális tudásalapú iparágak 30 ezer milliárd dolláros bérköltsége óriási potenciális piacot jelent, az ebből származó nyereség megbecsülése korántsem egyértelmű.
A vezető elemző szerint az AI-fejlesztők közötti éles küzdelem a "tökéletes verseny" tankönyvi definícióját idézi. Mintegy tucatnyi vállalat harcol az élvonalban: az OpenAI, az Anthropic, a Gemini, az xAI és a Mistral mellett egyre több kínai szereplő is feltűnik. Csak ezen a héten öt kínai cég – a Zhipu, a ByteDance, az Alibaba, a Moonshot és a DeepSeek – jelentett be új modelleket. Egy RAND-jelentés rámutat, hogy a kínai fejlesztők az amerikai versenytársaik árának hatodáért kínálják szolgáltatásaikat, ráadásul adatközpontjaikat az elmúlt évek masszív megújulóenergia-beruházásainak köszönhetően olcsó árammal üzemeltethetik.
A versenyt tovább fokozza, hogy a Microsoft AI-vezetője, Mustafa Suleyman a múlt héten bejelentette: a cég még idén elindítja saját, élvonalbeli modelljét.
Hoffmann-Burchardi szerint ebben a piaci környezetben a vállalatok nulla gazdasági profitot termelnek.
Sőt, a modellek betanítási költségeit is figyelembe véve még a nullszaldót sem érik el, így folyamatos tőkebevonásra szorulnak. Az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei a múlt héten elismerte: a bevételek csupán arra elegendőek, hogy az újabb finanszírozási körök révén további számítási kapacitást vásárolhassanak.
Az elemző véleménye szerint a finanszírozáshoz való hozzáférés így szűk keresztmetszetté válhat. A kínai fejlesztők költségelőnye még a gyengébb teljesítményű modellek esetében is komoly nyomást gyakorol az amerikai piacvezetőkre. Eközben az olyan vállalatok, mint az Alibaba, a Baidu és a Tencent, más üzletágaikból származó bevételeiknek köszönhetően előnyben vannak, mert nem kell választaniuk a modellek betanításának és futtatásának (inferencia) finanszírozása között. Azok a lemaradó fejlesztők, amelyek nem tudják megkülönböztetni magukat az értékláncban – legyen szó alkalmazásokról vagy számítási kapacitásról –, finanszírozási nehézségekkel nézhetnek szembe.
A 2026-ra tervezett, 600 milliárd dollárosra becsült AI-beruházások tovább növelik a tétet a fenntartható profitmarzsokért folytatott küzdelemben.
A UBS konklúziója szerint mindez összességében kedvezőtlenebb kockázat/hozam profilt eredményez a technológiai szektorban.
