Megváltozik Amerika ikonikus elnöki repülőgépe: ilyen lesz az új festés

Az Egyesült Államok Légiereje megújítja kormányzati szállítóflottájának festését, amely az Air Force One következő generációs gépeit is érinti. A piros, fehér, arany és sötétkék színkombináció a Kennedy-korszak óta megszokott fehér-kék arculatot váltja fel.

A kedden bejelentett módosítás részben Donald Trump elnök korábbi elképzelésein alapul, aki még első ciklusa alatt javasolta

a piros-fehér-kék festést az elnöki flottára.

Ezt a tervet 2022-ben azonban elvetették, miután a légierő szakértői megállapították, hogy a sötétebb árnyalatok hőtechnikai problémákat okozhatnak. Az új arculat arany elemekkel egészíti ki a korábbi koncepciót, és a teljes kormányzati szállítóflottára egységesen érvényes lesz.

