Ősi szuperbaktérium bukkant fel a szomszédban, nem hat rá a tudomány fegyvere, kiszabadulhatnak a mikrobák
Ősi szuperbaktérium bukkant fel a szomszédban, nem hat rá a tudomány fegyvere, kiszabadulhatnak a mikrobák

Portfolio
Romániai kutatók ötezer éves, jégbe fagyott baktériumokat vizsgáltak egy barlangban, és meglepő eredményre jutottak. Az ősi mikroorganizmusok tíz modern antibiotikummal szemben is ellenállónak bizonyultak, jóval azelőtt, hogy az emberiség egyáltalán feltalálta volna ezeket a gyógyszereket - közölte az euronews.

Az Aranyosfői-jégbarlang (Scarișoara) Románia egyik legnagyobb jégbarlangja, amelynek jégtömbje mintegy 100 ezer köbméteres és körülbelül 13 ezer éves. A kutatócsoport a barlang úgynevezett Nagyterméből fúrt ki egy 25 méteres jégmagot. Ennek ötezer éves rétegéből sikerült izolálniuk a Psychrobacter SC65A.3 nevű, hidegkedvelő baktériumtörzset. A törzs genomjának szekvenálása során

több mint száz, antibiotikum-rezisztenciával összefüggő gént azonosítottak.

Az eredmények szerint a baktérium nyolc különböző antibiotikumcsoportba tartozó tíz modern szerrel szemben mutat ellenállást. Cristina Purcarea, a tanulmány szerzője és a Román Akadémia Bukaresti Biológiai Intézetének kutatója elmondta: ezek az antibiotikumok a klinikai gyakorlatban széles körben alkalmazott, szájon át és injekció formájában adható készítmények. Segítségükkel többek között a tuberkulózist, a vastagbélgyulladást és a húgyúti fertőzéseket kezelik.

A Frontiers in Microbiology folyóiratban megjelent tanulmány rámutat, hogy az antibiotikum-rezisztencia természetes jelenség, amely jóval a modern gyógyszerek megjelenése előtt kialakult. Az évezredekkel ezelőtt megfagyott baktériumok vizsgálata rávilágít, hogyan fejlődött ki ez az ellenállóképesség a természetes környezetben, emberi beavatkozás nélkül. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a túlzott antibiotikum-használat felgyorsította a rezisztenciagének terjedését és átalakulását.

A felfedezés az éghajlatváltozás szempontjából is jelentős. A Föld felszínének mintegy húsz százalékát fagyott területek borítják, és a felmelegedés következtében a régóta jégbe zárt mikrobák fokozatosan kiszabadulhatnak. Az antimikrobiális rezisztencia (AMR) világszerte évente milliók halálát okozza, Európában becslések szerint évi 35 ezer áldozatért felelős. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint jelenleg minden hatodik bakteriális fertőzés ellenáll a szokásos kezeléseknek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

