Átírhatják a fizika törvényeit: megdöbbentő állítással rukkoltak elő a kutatók az univerzum keletkezéséről

Enrique Gaztañaga, a Portsmouthi Egyetem professzora és kutatócsoportja a Classical and Quantum Gravity folyóiratban megjelent tanulmányukban amellett érvelnek, hogy az 1935-ben Albert Einstein és Nathan Rosen által leírt híd nem térbeli átjáróként, hanem tükörszerű kapcsolatként működik. Az általános relativitáselmélet szerint egy ilyen híd gyorsabban omlik össze, mint ahogy a fény áthaladhatna rajta, ezért az anyag fizikailag nem juthat át a túloldalra.
A kutatók modern kvantumelméleti megközelítéssel vizsgálták újra az eredeti egyenleteket. Arra a következtetésre jutottak, hogy a híd nem két távoli térbeli pontot, hanem a téridő két szimmetrikus változatát köti össze. Az egyik változatban az idő előre, míg a másikban hátrafelé halad – innen ered a "tükör" elnevezés.
Ez a modell megoldást kínálhat a fekete lyuk információs paradoxonra is.
Míg a kvantummechanika törvényei szerint az információ nem semmisülhet meg, az általános relativitáselmélet alapján a fekete lyukba hulló információ végleg elvész. Az új elmélet szerint azonban az információ a híd időben megfordított tartományába kerül át, így megőrződik.
A kutatók a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásban (CMB) már két évtizede megfigyelt enyhe aszimmetriára is hivatkoznak. A standard kozmológiai modellek ezt általában rendkívül kis valószínűségű statisztikai anomáliaként kezelik. Gaztañaga csapata szerint viszont ez az aszimmetria összhangban áll egy olyan univerzum képével, amely tükör-kvantumkomponenseket tartalmaz.
Az elmélet a világegyetem keletkezését is újraértelmezi. Eszerint az ősrobbanás nem az idő abszolút kezdete volt, hanem egy úgynevezett "Nagy Pattanás" (Big Bounce). Ebben a folyamatban egy korábbi, összehúzódó univerzum a kritikus sűrűséget elérve újra tágulni kezdett. A tanulmány megfogalmazása szerint "univerzumunk gyakorlatilag egy másik kozmoszban keletkezett fekete lyuk belseje lehet", vagyis az ősrobbanás előtt is létezett egy működő kozmosz.
A kutatás nem írja felül sem az általános relativitáselméletet, sem a kvantummechanikát, hanem a kettő egységes keretbe foglalását célozza a gravitáció mikroszkopikus léptékű leírásához. Bár a féreglyukakon keresztüli csillagközi utazás lehetőségét kizárja, matematikai alapot nyújt az idő és a gravitáció legmélyebb szintű kölcsönhatásának megértéséhez. A kutatócsoport szerint a sötét anyag és a korai kozmikus struktúrák jövőbeli megfigyelései további bizonyítékokat szolgáltathatnak az időben megfordított modell mellett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
