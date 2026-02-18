Milliárdokat éget el a Volkswagen, elhalasztja új márkájának bevezetését

Egy évnél is nagyobb csúszásba került a Volkswagen amerikai nagy dobása. A Scout elektromos pickup és SUV csak 2028 körül érkezhet, miközben a projekt egyelőre csak viszi a pénzt és nem termel bevételt, írja a Der Spiegel.

A Volkswagen legalább egy évvel elhalasztja új amerikai márkája, a Scout modelljeinek gyártását.

Az eredeti terv szerint 2026 végén indult volna a termelés, most viszont legkorábban 2028 nyara tűnik reálisnak. A csúszás különösen érzékeny, mert a konszern ezzel akart belépni a magas profitot hozó amerikai pickup piacra, miközben az amerikai eladásai tavaly 13 százalékkal visszaestek és a vámok is rontják az Audi és Porsche eredményeit.

A probléma fő oka technikai. A Scout eredetileg tisztán elektromos márkának indult, de az amerikai támogatások megszűnése után a vevők inkább olyan változatot akartak, amelyben egy benzinmotor tölti a nagy akkumulátort. Ez a hatótávnövelős hajtás teljesen átírta a konstrukciót, a motort hátul kell elhelyezni és a platformot is módosítani kell. A szoftveres integráció szintén gondot okoz, mert a Rivian rendszerét nem erre tervezték, így a Volkswagen saját fejlesztőcége is beszáll a munkába.

Közben Dél-Karolinában épül a gyár, amely évente akár 250 ezer autót tudna gyártani, a beruházás értéke mintegy 3 milliárd dollár, az állam további 1,3 milliárd dollár támogatást ígér munkahelyekért cserébe. A projekt azonban addig csak költséget jelent a vállalatnak, ami különösen kényes egy olyan időszakban, amikor a Volkswagen Európában megszorításokról és költségcsökkentésről tárgyal.

Címlapkép forrása: Josh Lefkowitz/Getty Images