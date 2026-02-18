Nem csatlakozik a Vatikán Trump Béketanácsához

A Vatikán nem csatlakozik Donald Trump amerikai elnök Béketanácsához – jelentette be Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár. A bíboros álláspontja szerint a nemzetközi válsághelyzetek kezelése elsősorban az ENSZ hatáskörébe tartozik.

Az első amerikai egyházfőt, Leó pápát még januárban hívták meg a testületbe. A Trump-féle gázai terv nyomán – amely októberben egy törékeny tűzszünetet eredményezett – a tanács eredeti feladata a Gázai övezet átmeneti kormányzásának felügyelete lett volna. Az amerikai elnök azonban később bejelentette, hogy az általa vezetett testület hatáskörét a globális konfliktusok kezelésére is kiterjeszti. A Béketanács csütörtökön tartja alakuló ülését Washingtonban, ahol a fő téma Gáza újjáépítése lesz.

A szentszéki államtitkár hozzátette: egyik fő aggályuk, hogy

nemzetközi szinten az ilyen válsághelyzeteket elsősorban az ENSZ-nek kellene kezelnie,

és ezt az álláspontot következetesen hangsúlyozzák.

Olaszország és az Európai Unió képviselői megfigyelőként részt terveznek részt venni az ülésen. Míg Washington közel-keleti szövetségesei közül többen beléptek, a nyugati partnerek eddig távol maradtak. Elemzők attól tartanak, hogy a tanács működése alááshatja az ENSZ szerepét, továbbá számos bírálat érte a kezdeményezést azért is, mert a testületnek nincs palesztin tagja.

Leó pápa már több alkalommal is felemelte szavát a gázai helyzet rendezéséért. A világ 1,4 milliárd katolikusának vezetője ritkán csatlakozik közvetlenül nemzetközi testületekhez. A Vatikán inkább saját, kiterjedt diplomáciai hálózatára támaszkodik, az ENSZ-ben pedig állandó megfigyelői státusszal rendelkezik.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images