Tenger alatti kábelekkel hálózná be a világot a Google: új program indul
Tenger alatti kábelekkel hálózná be a világot a Google: új program indul

Az Alphabet új, tenger alatti optikai kábeleket fektet le India és az Egyesült Államok, valamint a déli félteke más térségei között, emellett további beruházásokat jelentett be az ázsiai országban – írja a Bloomberg.

Sundar Pichai, az Alphabet vezérigazgatója Narendra Modi indiai miniszterelnök mesterséges intelligenciával foglalkozó csúcstalálkozóján ismertette a terveket. A Google anyavállalata America-India Connect néven indít programot, amelynek célja

a két ország közötti internetkapcsolat sebességének és megbízhatóságának növelése új optikai kábelek segítségével.

A társaság már jelenleg is telepít tenger alatti vezetékeket a Csendes-óceánban, Afrika partjainál és Ausztrália térségében.

Az Alphabet tavaly jelentette be, hogy öt év alatt mintegy 15 milliárd dollárt fektet egy dél-indiai, mesterséges intelligenciára fókuszáló infrastrukturális központba, ami a cég eddigi legnagyobb indiai beruházását jelenti. A vállalat globálisan is hatalmas összegeket fordít fejlesztésre: tőkeberuházásai idén elérhetik a 185 milliárd dollárt.

Emelllett a Google DeepMind, a vállalat mesterséges intelligenciát kutató részlege új együttműködést indít az indiai kormánnyal és a helyi intézményekkel, hogy kiterjessze legfejlettebb modelljeinek alkalmazását.

Az amerikai mesterségesintelligencia-vállalatok egyre nagyobb teret igyekeznek nyerni Indiában, részben a magasan képzett helyi mérnöki gárda, részben pedig a világ legnagyobb piacának meghódítása miatt. Az Anthropic januárban nevezte ki a Microsoft korábbi vezetőjét, Irina Ghosét indiai tevékenységeinek élére, a Google pedig tavaly nyitotta meg legnagyobb campusát Bengaluruban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

