Bizonytalan nyitás a magyar tőzsdén
Bizonytalan nyitás a magyar tőzsdén

Mérsékelt elmozdulásokkal indul a nap az európai tőzsdéken, a BUX kis emelkedéssel indítja a kereskedést, a blue chipek vegyes elmozdulásokat mutatnak. A 4iG és a Rába ma reggel is a legjobban teljesítő papírok között van a nyitást követő percekben.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról.
Eséssel nyitott a magyar tőzsde,

a BUX 0,1 százalékot esett,

így jelenleg 127 681 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, a Magyar Telekom kivételt jelent, árfolyama 0,3 százalékkal került feljebb, a Richter árfolyama stagnál, a Mol árfolyama 0,1 százalékkal került lejjebb. Míg az OTP árfolyama 0,4 százalékos mínuszban van az utolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Van egy tőzsde, ami már ma is új csúcsra ment - Mi mozgatja a piacokat?

Hiába a nagy növekedés, mégis összeomlott a tőzsdén a használtautós cég árfolyama

Őszinte beismerést tett az egyik legnagyobb AI-guru: "elképesztő a fejlődés"

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban optimista a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a 4iG és a Rába teljesít ma is.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma a 4iG és az OTP, de a Rába is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

