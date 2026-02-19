  • Megjelenítés
Esnek a magyar blue chipek
Esnek a magyar blue chipek

Az európai tőzsdékkel együtt lefordult a magyar piac is, esik a BUX index a déli órákban.
A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,8 százalékot esett.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és az OTP árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen a BIF papírjai állnak, amelyek árfolyama 1,2 százalékkal került lejjebb, a CIG Pannónia árfolyama pedig 1,1 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 2,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a 4iG, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
