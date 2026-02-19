Fordulópont - Valami tényleg nagy dolog történik most velünk

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Elértünk egy fordulópontot.

Nem tudom, hány ilyen lesz - vagy volt-e már. Nem feltétlen az AI kutatására gondolok, az már évek óta gyorsul. Sokkal inkább abban, ahogy ez a technológia átrendezi a gazdaságot, a munkát és az egyén lehetőségeit.

Ez már nem egy jól hangzó vízió vagy jövőkép. Ez tényleg most történik, és a következő 12–36 hónapban olyan sebességre kapcsol, amelyre a legtöbb ember, vállalat és intézmény nincs felkészülve.

De - és ez legalább annyira fontos - akik felkészülnek, pro aktívak, azoknak ez lehet a legnagyobb lehetőség a számítógép feltalálása óta.

Nem túlzás. Az a fajta lehetőség, amikor az egyén hatóköre megsokszorozódik, és a játékszabályok alapjaiban változik meg.

Ez a cikk két kérdést jár körül.

Először: mi változott meg a gazdaságban — hova megy a tőke, és miért. Másodszor: hogyan alakul át a munka világa, különösen azoknak, akik tudásalapú munkából élnek.

Gaál Norbert 1337.partners, AI Budapest, Co-Founder Gaál Norbert – üzleti innovációs stratéga, aki a technológia, AI és üzleti stratégia metszéspontjában dolgozik. Az AI Budapest platform és a 1337.partners társalapítója, szakértelmét a … Tovább

A gazdaság átrendeződése

Mielőtt bármit mondanék a munkáról vagy az egyén lehetőségeiről, érdemes megérteni azt az ok-okozati térképet, amely most átrendezi a világgazdaságot.

Öt rétegből áll, és ha ezt az öt réteget érted, minden más, amiről ebben a cikkben írok, a helyére kerül.

Tőke → Infrastruktúra → Tokenek → Agentek → Munka világa.

A Tőke

A világ legnagyobb befektetői — tőkealapok, nagyvállalatok, infrastruktúra-alapok — egyszerre döntöttek úgy, hogy a mesterséges intelligencia nem csak hype, hanem az elkövetkező évtizedek alapinfrastruktúrája.

2025-ben a globális kockázati tőke több mint fele (512,6 milliárd dollár) AI-ba áramlott. Ez a történelemben először fordult elő. Itt nem a szokásos startup-befektetésekről van szó, hiszen a tőke nem csak appokba és felületekbe áramlik, hanem a fizikai alapinfrastruktúrákba.

A világ újraiparosítása zajlik.

Az Infrastruktúra

Ide megy a tőke egy nagy része: csak a Stargate Project — az OpenAI, a SoftBank és az Oracle közös vállalkozása — ötszáz milliárd dollárt ígért a következő években adatközpontok fejlesztésére. A JLL elemzése szerint a globális adatközponti energiaigény 2030-ra megduplázódik.

Fontos érteni a miértet.

Az AI-modellek fizikai gyárakhoz hasonlító adatközpontokban futnak, és két alapvető célra használják őket:

A betanítás (modell tréning): amikor a modellt hónapokig, hatalmas adattömegeken tanítják, hogy megtanulja a nyelvet, a logikát, a világról szóló tudást. Ez olyan, mint egy diák évekig tartó képzése.

Az inferencia: amikor a már kész modell ténylegesen dolgozik — válaszol, elemez, dönt, kódot ír. Ez olyan, mint amikor a képzett szakember nap mint nap elvégzi a munkáját.

2027-re az inferencia nagyobb kapacitást igényel, mint maga a betanítás, mert egyre több ember és egyre több agent dolgoztatja ezeket a modelleket.

A szűkös erőforrás jelenleg a vas és az áram. A Nemzetközi Energiaügynökség a „villamosenergia új korszakáról” beszél: a globális áramigény 2040-re közel ötven százalékkal nőhet, és ennek a többletigénynek a hetven százalékát közvetlenül az AI hajtja.

A probléma, hogy a jelenlegi villamosenergia-hálózat nem tud lépést tartani. Az elöregedett infrastruktúra instabilitást okoz — Írországban és Észak-Virginiában már történtek incidensek, ahol adatközpontok egyszerre kapcsolódtak le a túlterhelt hálózatról. A réz, amely az egész rendszer fizikai összekötő anyaga, 2040-re tízmillió tonnás globális hiánnyal néz szembe.

Az adatközpontok építhetők — de az áram, a hálózat és a nyersanyag, amire szükségük van, nem skálázódik olyan gyorsan, mint a kereslet. Ez az értéklánc fizikai korlátja, és ez fogja meghatározni, ki milyen gyorsan tud haladni.

A Tokenek

Amikor kérdést teszel fel egy AI-nak, a mondatod szavakra, szótagokra, szórészekre bomlik — ezek a tokenek. Minden kérdésed tokenekből áll, és minden válasz is tokenekből épül fel, és minden egyes tokennek ára van.

Az AI-iparban a modellek intelligenciájának növekedését OOM-okban mérik — orders of magnitude, vagyis tízszeres ugrásokban.

Két éve, 2023-ban a teljesítmény egymillió tokenre vetítve 30-szor annyiba került, mint ma. Nem csak olcsóbb lett, hanem közben radikálisan jobb is.

Minél több adatközpont épül, minél hatékonyabb a hardver, annál olcsóbb egy token. A GPT-5 a korábbi generációhoz képest töredék áron érkezett. Amit tavaly havi száz dollárért kaptál, idén ötért kapod és jobb.

Állj meg itt egy pillanatra, mert ez nem egy technikai részlet. Ez az egész történet kulcsmondata.

Ez az a pillanat, amikor egy erőforrás annyira olcsóvá válik, hogy teljesen új felhasználási területeket nyit meg. Történelmi párhuzamban: az elektromosság ára a huszadik század elején esett így, és az eredmény nem csupán annyi volt, hogy a meglévő gyárak olcsóbban termeltek. Az eredmény egy teljesen új világ volt — háztartási gépek, szórakoztatóipar, kommunikáció — amelyet senki nem tervezett előre.

Most az intelligencia ára esik ugyanígy. Ami azt jelenti, hogy egy szegedi kisvállalkozó, egy debreceni tanár vagy egy budapesti szabadúszó ugyanahhoz a kognitív kapacitáshoz fér hozzá, mint a Goldman Sachs elemzői csapata.

Ez a lehetőségek demokratizálódása.

Az Agentek

Ha a token olcsó, megéri nem csak kérdezni az AI-t, hanem dolgoztatni. Egy agent nem egy chatbot, amelynek kérdéseket teszel fel. Egy agent elolvassa a feladatot, megtervezi a lépéseket, végrehajtja őket, és ellenőrzi a saját munkáját.

A Claude Code (amiről hamarosan részletesen is írok) pontosan ezt csinálja a szoftverfejlesztésben. Csakhogy ugyanez a minta alkalmazható lesz jogi, pénzügyi elemzésre, piackutatásra, vagy bármire, ahol az ember eddig olvasta, gondolkodott, írt és ellenőrzött.

A tudásalapú munka átalakulása

Ha az agentek olcsón és gyorsan végzik el azt, amit eddig emberek csináltak — minden szakmából egy darabot elvéve —, akkor a tudásalapú munka gazdasága alapjaiban változik meg.

Tőke → infrastruktúra → tokenek → agentek → átalakuló munka.

Ez az a lánc, amelynek a végén ott van a te munkahelyed, a te szakmád, a te gyerekeid jövője. De — és ezt nem győzöm hangsúlyozni — ugyanennek a láncnak a végén ott van az is, hogy mit tudsz kezdeni ezzel az új erővel. Mert ez erő. A kérdés az, hogy ki veszi kézbe.

A munka világa: ami most történik

Az agenteknél érdemes megállni, mert itt történik valami, aminek a súlyát a legtöbb ember még nem érti.

A GitHub nyilvános szoftverkód-módosításoknak ma 4%-át a Claude Code írja. Egy AI agent, amely elolvassa a kódbázist, megtervezi a feladatokat, és önállóan végrehajtja őket. Az év végéig az előrejelzés 20% fölötti.

Amíg pislogunk kettőt, a mesterséges intelligencia felfalta a szoftverfejlesztés jelentős részét.

A világ leghíresebb fejlesztői egyenként szembesülnek vele. Andrej Karpathy, aki a „vibe coding” fogalmát megalkotta. Ryan Dahl, a Node.js megalkotója: „Az emberek kódírásának korszaka véget ért.” Boris Cherny, a Claude Code vezetője azt mondja, hogy csapatánál „gyakorlatilag a kód száz százaléka Claude Code és Opus 4.5 használatával íródik.”

Az Accenture harmincezer szakemberét képezi át Claude Code-ra — ez a legnagyobb vállalati AI-fejlesztő telepítés a történelemben. A Goldman Sachs hat hónapja transzformálja a Claude-dal a backoffice-folyamatokat.

De figyeld, mi történik a másik oldalon: ezek a fejlesztők nem váltak feleslegessé. Mást csinálnak. Aki eddig egy funkciót írt egy nap, az most egy egész rendszert tervez. A feladat áttevődött egy magasabb delegációs szintre: irányítás, delegálás, felügyelet és döntés. Az AI nem elvette a munkájukat, hanem pusztán kiterjesztette a hatókörüket.

Miért nem csak a kódolásról szól ez az egész?

Az értékláncnál már említettem, hogy az agentek működése - olvasás, gondolkodás, írás, ellenőrzés - nem kizárólag a kódolásra lesz hatással.

Tudásalapú munkának (knowledge work) azt nevezzük, amikor valaki nem fizikai terméket állít elő, hanem információt dolgoz fel: elemez, értelmez, döntést hoz, szöveget ír, tervet készít.

A világon több mint egymilliárd ember végez ilyen munkát, a globális munkaerő egyharmada.

Jogi munka, pénzügyi modellezés, könyvelői elemzés, piackutatás, riportok írása, projektmenedzsment, oktatás, mind ugyanezt a négy lépést ismétli: elolvasni strukturálatlan információt, alkalmazni rá szaktudást, előállítani strukturált kimenetet, ellenőrizni a minőséget.

A Claude Pro havi húsz dollár. Egy átlagos amerikai tudásmunkás napi háromszázötven–ötszáz dollárba kerül a munkáltatónak. Egy fejlesztő Claude Code-dal meg tudja csinálni azt, amihez korábban egy csapat kellett egy hónapig.

Az ár-teljesítmény arány teljesen felborul.

A szoftver láthatatlanná válik

Miért nyissam meg az Excelt, hogy táblázatot készítsek? Miért kell megtanulnom egy CRM felületét, hogy megnézzem, ki az ügyfelem? Miért kell kattintgatnom egy projektmenedzsment eszközben, hogy státuszt frissítsek?

Az, ami a szoftverből megmarad, az egyedül az API.

A CRM létezni fog, de az ügynököd fogja elérni az API-ján keresztül. Az ügynök kitalálja, hogyan illessze be a munkafolyamatodba. Az Excel megmarad, de nem te nyitod meg, hanem az ügynököd olvassa ki belőle az adatot, és olyan formátumban adja vissza, amilyenben kéred.

Minden, ami marad, háttérben futó szolgáltatás lesz.

Ez masszív konszolidációt jelent a szoftveriparban. Néhány nagy szereplő marad a piacokon, amelyek az alapadatok „ős” forrásai. A Notion, az Airtable, az Asana, ezek front end felületek feladatokhoz. Ha az ügynök végzi a feladatot, miért kellene felületnek léteznie? Az Adobe, a Microsoft Office - olyan szoftvercégek, amelyek emberi információfeldolgozásra épülnek - a legnagyobb veszélyben ők vannak.

A szoftver jövője láthatatlan: a háttérben fut, és az ember csak azt kapja, amire szüksége van.

A Jevons-paradoxon, avagy miért lesz először mégis több munkánk

William Stanley Jevons 1865-ben figyelte meg, hogy a gőzgép hatékonyságának javulásával a szénfogyasztás nem csökkent, hanem nőtt. Az olcsóbb energia új felhasználási területeket nyitott meg.

Ugyanez történik most.

A világ az elmúlt húsz évben egy hatalmas technológiai adósságot halmozott fel. Legacy rendszerek, amelyeket senki nem mer megbontani. Kódbázisok, amelyeket egy-két ember ért. Dokumentáció, amely soha nem készült el, tudás, ami a fejekben van. Refaktorok, amelyeket mindig „későbbre” halasztottak.

Ez a „később” most jött el.

Az AI az az eszköz, amellyel végre törleszteni lehet. És ezért az első fázisban nem kevesebb, hanem több fejlesztőre és több kódra lesz szükség mert végre megéri megcsinálni, amit eddig nem érte meg.

De a Jevons-paradoxon többről szól, mint technikai adósságtörlesztésről. A valódi tartalom az, hogy az olcsó intelligencia teljesen új piacokat teremt.

Gondolj bele: eddig csak a nagyvállalatok engedhettek meg maguknak személyre szabott szoftvert. Eddig csak a nagy tőke fért hozzá prémium minőségű tanácsadáshoz, személyes jogi támogatáshoz, pénzügyi elemzéshez, oktatási mentoráláshoz.

Ha az AI-agent húsz dollár havonta, ezek a szolgáltatások elérhetővé válnak mindenki számára. Nem kevesebb igény lesz emberi munkára, hanem más igény lesz. Az igény a gondolkodásra, a kreativitásra, az emberi ítélőképességre és a bizalomra nem csökken, hanem növekszik.

Marc Andreessen techno-optimista manifesztójának központi tézise, hogy a technológia az egyetlen fenntartható növekedési forrás és hogy a stagnálás halálosabb, mint a változás kockázata. Nem kell mindenben egyetérteni vele ahhoz, hogy ezt az egy gondolatot komolyan vegyük.

Igen, lesz egy második fázis. Amint a technikai adósságot törlesztjük és a rendszerek dokumentáltak, teszteltek, modulárisak lesznek, az AI-agentek egyre kevesebb emberi segítséggel tudnak navigálni bennük.

A rendetlenség, ami eddig védte a munkahelyeket, eltűnik. A tiszta, jól strukturált rendszerekben az agent önállóan mozog.

Ez jogos félelem. De a történelem azt mutatja, hogy az emberiség nem a régi munkák védelmével, hanem új munkák teremtésével válaszolt minden technológiai forradalomra.

A kérdés nem az, hogy lesznek-e leépítések, mert az igazság az, hogy lesznek. A kérdés az, hogy mennyi időt adunk magunknak a felkészülésre, és mennyire vesszük komolyan, hogy az adaptáció nem opcionális.

Az átalakulás, amit leírtam, nem egy szektort érint. A gazdaság, a munka és az egyén szintjén egyszerre történik — és oda vezet, ahova a nagy társadalmi kérdések mindig is vezettek: ki fizet, ki részesedik ebből, és hogyan maradunk emberek közben.

A fenti folyamatok elkerülhetetlenül elvezetnek a nagy társadalompolitikai kérdéshez: mi történik az emberekkel, ha a munka nagy része automatizálható?

Az egyetemes alapjövedelem (UBI) gondolata nem új. Ami új, az a kontextus: először a történelemben nem csak a fizikai, hanem a kognitív munkát is érinti a technológiai forradalom.

Az UBI-pártiak — köztük az AI-szektor vezető alakjai, Sam Altman, Elon Musk — egy egyszerű logikát követnek: ha az AI megtermi a javakat, akkor az embereknek jár az osztalék. Az egyetemes magas jövedelem (universal high income) koncepciója ennél is tovább megy: nem pusztán túlélést, hanem jólétet ígér mindenkinek.

Csábító vízió. De két irányból is érdemes kritikusan gondolkodni róla.

Az ember nem csupán gazdasági egység, amelynek inputra (pénz) van szüksége a működéshez. A munka — minden frusztrációjával együtt — struktúrát, célt, közösséget és identitást ad. Mi történik, ha mindez opcionálissá válik? A történelmi tapasztalat óvatosságra int: azok a közösségek, amelyekben a munka megszűnt — legyen szó bányavárosokról vagy jóléti csapdába esett negyedekről —, gyakran nem a kreatív kibontakozás, hanem a céltalan sodródás felé mozdultak el.

Ezek a bányavárosok azért estek szét, mert semmi nem lépett a munka helyébe — sem új lehetőség, sem közösségi struktúra, sem értelmes alternatíva. De az ipari forradalom egésze — bányavárosostul — az emberiség életszínvonalát ötszörösére emelte két generáció alatt. A nyomtatás feltalálása egy komplett szakmát szüntetett meg, miközben egy teljes civilizációs ugrást tett lehetővé. Az autó nem „lovakat váltott ki” — új iparágakat, városokat, életformákat teremtett.

A kérdés nem az, hogy nehéz-e az átmenet. Nehéz. A kérdés az, hogy mit építünk közben.

Ha az intelligencia olcsó, akkor az oktatás, az egészségügy, a jogi hozzáférés, a vállalkozás mind demokratizálódik. Egy magyar kisvállalkozó ugyanolyan szintű üzleti elemzést kap, mint egy Fortune 500 cég stratégiai osztálya.

A mélyebb kérdés nem gazdasági, hanem kulturális. Hogyan maradunk emberek? Ha a társadalom úgy dönt, hogy az emberi kapcsolatok, a közösség, az értékkel megtöltött munka értékes, akkor megmaradnak. Ha nem — akkor nem a technológia veszi el, hanem magunktól adjuk fel.

De itt is van egy techno-optimista válasz: az a társadalom, amelyben az embereknek nem kell napi nyolc órát rutinmunkával tölteniük, az elvileg több időt és energiát tud szánni pontosan arra, ami emberré tesz minket — kapcsolatokra, alkotásra, gondoskodásra, gondolkodásra.

Nem garantált, hogy ez történik. De a lehetőség megéri, hogy küzdjünk érte.

A szerző saját bevallása szerint "rendszeresen ír arról, amit kevesen látnak még tisztán az AI-ban, további írásai a Gaál Norbi Almanackja-án olvashatók".

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images