Frontális karambol volt ma reggel, teljesen lezárták a fontos autóutat
Üzlet

Frontális karambol volt ma reggel, teljesen lezárták a fontos autóutat

MTI
Frontális karambol miatt teljesen lezárták ma regel az M2-es autóútat Vácnál.

Frontálisan karambolozott két személygépkocsi az M2-es autóúton Vácnál, a 48-as kilométer közelében, a lefagyott, csúszós úton Vácnál történt baleset miatt átmenetileg teljes útzárat rendeltek el - közölte a katasztrófavédelem csütörtök reggel az MTI-vel.

A közlemény szerint az egyik autóban egy, a másikban két ember utazott, őket a váci hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az összetört járművekből. A helyszínre mentő is érkezett - tették hozzá.

Címlapkép forrása: Shutterstock

