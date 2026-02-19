Hiába a nagy növekedés, mégis összeomlott a tőzsdén a használtautós cég árfolyama

A Carvana online használtautó-kereskedő csalódást keltő negyedéves eredményekről számolt be, aminek hatására a társaság részvényeinek árfolyama a tőzsdezárás utáni kereskedésben 15 százalékkal zuhant.

A várttól elmaradó negyedik negyedéves számokat közölt a Carvana, az elmaradás fő oka a járművek átvizsgálásával, javításával és felkészítésével járó, a vártnál magasabb kiadás volt, amit a készletek értékvesztése tovább súlyosbított.

Mark Jenkins pénzügyi igazgató az eredménybeszámolón jelezte, hogy a költségoldalon jelentkező nyomás az első negyedévben is fennmarad. Hozzátette, hogy éves összehasonlításban a nem járművekhez kapcsolódó kiadások továbbra is emelkedni fognak.

A számok összeségében szép növekedést mutattak: az árbevétel 58 százalékkal, 5,6 milliárd dollárra ugrott a negyedévben. Ezt elsősorban az amerikai vásárlók erős használtautó-kereslete hajtotta, akik a növekvő megélhetési költségek miatt az új autók helyett inkább a használtakat keresték. A nettó nyereség az egy évvel korábbi 159 millióról 951 millió dollárra nőtt, amit nagyrészt egy 618 millió dolláros értékelési tartalék felszabadítása segített.

De az egyszeri tételek nélküli egy részvényre jutó eredmény 1,06 dollár lett, elmaradva az elemzők által várt 1,10 dollártól.

A Carvana ismételten cáfolta a Gotham City Research shortos elemzőcég vádjait, akik szerint a vállalat a 2023–2024-es időszakban több mint egymilliárd dollárral túlbecsülte nyereségét, emellett a cég jobban függ az alapító családjához a nyilvánosságra hozottnál.

A gyengébb eredmény egy egyébként kimagasló évet zár le: a vállalat részvényeinek árfolyama 2025-ben több mint a kétszeresére nőtt, a cég pedig bekerült az S&P 500 indexbe. A gyorsjelentésre azonban nagy negatív reakció látszik, a zárás utáni kereskedésben 15 százalékot szakadt az árfolyam.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock