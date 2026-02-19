Hiába a nagy növekedés, mégis összeomlott a tőzsdén a használtautós cég árfolyama

A várttól elmaradó negyedik negyedéves számokat közölt a Carvana, az elmaradás fő oka a járművek átvizsgálásával, javításával és felkészítésével járó, a vártnál magasabb kiadás volt, amit a készletek értékvesztése tovább súlyosbított.
Mark Jenkins pénzügyi igazgató az eredménybeszámolón jelezte, hogy a költségoldalon jelentkező nyomás az első negyedévben is fennmarad. Hozzátette, hogy éves összehasonlításban a nem járművekhez kapcsolódó kiadások továbbra is emelkedni fognak.
A számok összeségében szép növekedést mutattak: az árbevétel 58 százalékkal, 5,6 milliárd dollárra ugrott a negyedévben. Ezt elsősorban az amerikai vásárlók erős használtautó-kereslete hajtotta, akik a növekvő megélhetési költségek miatt az új autók helyett inkább a használtakat keresték. A nettó nyereség az egy évvel korábbi 159 millióról 951 millió dollárra nőtt, amit nagyrészt egy 618 millió dolláros értékelési tartalék felszabadítása segített.
De az egyszeri tételek nélküli egy részvényre jutó eredmény 1,06 dollár lett, elmaradva az elemzők által várt 1,10 dollártól.
A Carvana ismételten cáfolta a Gotham City Research shortos elemzőcég vádjait, akik szerint a vállalat a 2023–2024-es időszakban több mint egymilliárd dollárral túlbecsülte nyereségét, emellett a cég jobban függ az alapító családjához a nyilvánosságra hozottnál.
A gyengébb eredmény egy egyébként kimagasló évet zár le: a vállalat részvényeinek árfolyama 2025-ben több mint a kétszeresére nőtt, a cég pedig bekerült az S&P 500 indexbe. A gyorsjelentésre azonban nagy negatív reakció látszik, a zárás utáni kereskedésben 15 százalékot szakadt az árfolyam.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Kitenné a Várból a turistabuszokat az önkormányzat, de van egy terve
A kerület saját elektromos buszai válthatják majd ki őket.
Warren Buffett helyett én: kezdők útmutatója a befektetéshez – Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető.
Fordulópont - Valami tényleg nagy dolog történik most velünk
Aki most nem figyel, egyszerűen nem fogja érteni, mi történt.
Gazdagok, reszkessetek! Robin Hood lett az állam, és lecsap rátok!
Az adórendszerek progresszívebbek, mint gondolnánk.
Váratlan fordulat a repülőgépgyártók versenyében: eljött újra a Boeing ideje?
Friss számokat közölt az Airbus.
Meglepő fejlemény: külföldiek rohamozták meg az egyik legfontosabb ázsiai kötvénypiacot
Hamarabb emelhet kamatot a BoJ.
Fizetési meghagyások Magyarországon: javult a helyzet, itt vannak a friss tudnivalók
A 404 ezer fizetési meghagyás 84 százaléka 3 millió forint alatti tartozás miatt indult tavaly.
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná
Tartozás elévülése 2014 előtt és után
A banki tartozások elévülése a polgári jog egyik legfontosabb intézménye a magyar jogrendszerben, amellyel az adósok és örököseik bátran élhetnek. Nem kiskapu, nem trükközés. Ebben a cik
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?