  • Megjelenítés
FONTOS Gulyás Gergely: a kormány vizsgálja az ukrán földgáz- és áramszállítások leállítását
Hiába a nagy növekedés, mégis összeomlott a tőzsdén a használtautós cég árfolyama
Üzlet

Hiába a nagy növekedés, mégis összeomlott a tőzsdén a használtautós cég árfolyama

Portfolio
A Carvana online használtautó-kereskedő csalódást keltő negyedéves eredményekről számolt be, aminek hatására a társaság részvényeinek árfolyama a tőzsdezárás utáni kereskedésben 15 százalékkal zuhant.

A várttól elmaradó negyedik negyedéves számokat közölt a Carvana, az elmaradás fő oka a járművek átvizsgálásával, javításával és felkészítésével járó, a vártnál magasabb kiadás volt, amit a készletek értékvesztése tovább súlyosbított.

Mark Jenkins pénzügyi igazgató az eredménybeszámolón jelezte, hogy a költségoldalon jelentkező nyomás az első negyedévben is fennmarad. Hozzátette, hogy éves összehasonlításban a nem járművekhez kapcsolódó kiadások továbbra is emelkedni fognak.

A számok összeségében szép növekedést mutattak: az árbevétel 58 százalékkal, 5,6 milliárd dollárra ugrott a negyedévben. Ezt elsősorban az amerikai vásárlók erős használtautó-kereslete hajtotta, akik a növekvő megélhetési költségek miatt az új autók helyett inkább a használtakat keresték. A nettó nyereség az egy évvel korábbi 159 millióról 951 millió dollárra nőtt, amit nagyrészt egy 618 millió dolláros értékelési tartalék felszabadítása segített.

De az egyszeri tételek nélküli egy részvényre jutó eredmény 1,06 dollár lett, elmaradva az elemzők által várt 1,10 dollártól.

Még több Üzlet

Van egy tőzsde, ami már ma is új csúcsra ment - Mi mozgatja a piacokat?

Őszinte beismerést tett az egyik legnagyobb AI-guru: "elképesztő a fejlődés"

Olyan bolygót találtak a világűrben, ami a tudósok szerint nem is létezhetne

A Carvana ismételten cáfolta a Gotham City Research shortos elemzőcég vádjait, akik szerint a vállalat a 2023–2024-es időszakban több mint egymilliárd dollárral túlbecsülte nyereségét, emellett a cég jobban függ az alapító családjához a nyilvánosságra hozottnál.

A gyengébb eredmény egy egyébként kimagasló évet zár le: a vállalat részvényeinek árfolyama 2025-ben több mint a kétszeresére nőtt, a cég pedig bekerült az S&P 500 indexbe. A gyorsjelentésre azonban nagy negatív reakció látszik, a zárás utáni kereskedésben 15 százalékot szakadt az árfolyam.

carvana

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Összeomlás felé száguld az orosz gazdaság? Bezárnak a boltok, éttermek
Mérsékelt emelkedés maradt a végére szerdán az amerikai tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility