Hiába a szép számok, megütötték a Walmart részvényeit

A január 31-ével záruló negyedik pénzügyi negyedévben az áruházlánc 190,66 milliárd dolláros árbevételt ért el, míg a korrigált egy részvényre jutó eredmény 74 centre rúgott.
Mindkét mutató enyhén meghaladta az elemzői konszenzust.
Az amerikai üzletág összehasonlítható alapon számolt forgalma 4,6 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Más számok is szép növekedéseket mutattak: az Egyesült Államokban az online értékesítés éves összevetésben 27 százalékkal ugrott meg; ez sorozatban a tizenötödik olyan negyedév volt, amikor kétszámjegyű digitális növekedést regisztráltak. Az e-kereskedelem az amerikai forgalom 23 százalékát adta, ami rekordnak számít a cég történetében. Az üzletekből történő házhozszállítás forgalma mintegy 50, míg a Walmart Connect hirdetési árbevétele nagyjából 41 százalékkal bővült.
A teljes, 2026-os pénzügyi évre vonatkozó előrejelzés ugyanakkor vegyes fogadtatásra talált. A Walmart 3,5–4,5 százalékos nettó árbevétel-növekedéssel és 2,75–2,85 dolláros korrigált egy részvényre jutó eredménnyel számol. Ez utóbbi érték elmarad az elemzők által várt 2,96 dolláros szinttől.
John David Rainey pénzügyi igazgató elmondta, hogy az üzletekből történő gyors kiszállítás egyre több vásárlót vonz, különösen a magasabb jövedelmű szegmensből. Hozzátette, hogy az infláció és a vámemelésekből eredő drágulás várhatóan mérséklődik a következő hónapokban. Az élelmiszer-infláció a negyedévben alig haladta meg az 1 százalékot. "Úgy tűnik, hogy kiskereskedelmi ágazatként nagyrészt elnyeltük a vámok hatását" – fogalmazott.
A mostani negyedéves beszámoló volt az első az új vezérigazgató, John Furner irányítása alatt, aki február 1-jén vette át a több mint három évtizedes Walmart-veterán, Doug McMillon helyét. A piaci várakozások szerint Furner elődje prioritásait viszi tovább: az online üzletág, a külső kereskedők számára nyitott piactér és a hirdetési bevételek növelését.
A Walmart részvényeinek árfolyama az elmúlt egy évben mintegy 22 százalékot emelkedett, felülteljesítve ezzel az S&P 500 indexet. A gyorsjelentést ugyanakkor negatívan fogadták a befektetők, a nyitás előtti kereskedésben 3 százalékot esett a részvény.
